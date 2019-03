„Lepší a vyvolení“ se opět předvedli. Zase poškodili pomník Rudé armády na Hradě

„Pomníček Rudé armády, osvoboditelky naší vlasti od nacistické tyranie, který je před Pražským hradem, byl opět poškozen. Věc už řeší policie. Neúcta k padlým je jednoznačně důsledkem šíření nenávisti novodobými nepřáteli svobody, kteří se považují za „lepší a vyvolené"," píše Ovčáček v příspěvku.

​Na Ovčáčkův výlev na sociální síti uživatelé reagovali různě. Někteří se pohoršovali nad tím, co vandalové opět napáchali. Jiní mluvčímu doporučili, aby už raději řešil něco jiného. Dokonce jej označili za mimoně či uvedli, že je s těmi svými „vyvolenými" nemocný. Většina reakcí tak byla spíše negativního rázu.

„Zamalování pomníku je projevem vandalství. Nebylo první ani poslední, bylo, je a bude. Vaše vyvolené bych do toho vůbec nepletla. Měl byste své obsese už léčit, nebo se jednou zalknete. Nejsem si jistá tím, zda by to bylo pro tuto zemi + či —. Místo svých vývodů se chopte hadru," reagovala Judita D.

Poněkud negativně se vyjádřil také další uživatel:

„Vaše dedukce jsou skutečně choré pane Ovčáčku, ano, je to vandalství a ano vandaly provokují komunistické symboly, ale to, co za tím nacházíte vy, je už jen vaše fantazie."

Někteří lidé mluvčího dokonce osočili, že památku poničil sám, aby měl zase o čem psát. Nejde totiž o první případ, kdy byl tento pomník zneuctěn. Už loni byla tato památka terčem vandalů. Tehdy o tom psal portál Aktuálně.cz.

K incidentu došlo v červnu minulého roku, kdy vandalové hvězdu na pomníku posprejovali růžovou barvou. Ovčáček byl tenkrát duchapřítomný a památník se snažil spolu s ostatními očistit, což se i podařilo. Považoval to prý za svou občanskou povinnost.

O pár dnů později se však útok vandalů opakoval, tentokrát ve větším měřítku. Pěticípou hvězdu totiž pachatelé rovnou urazili. A to mluvčího Miloše Zemana opravdu zvedlo ze židle.

„Fašistické svině, které jsou v české společnosti čím dál hlasitější — za mlčení většiny politiků —, definitivně zničily pomníček osvoboditelů před Pražským hradem, který jsem nedávno pomáhal čistit," vyjádřil se tehdy vztekle.

Celý případ loni prošetřovala policie. A stejný postup probíhá i nyní.