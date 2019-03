Doubrava nikoho nešetřil: Západ udělal z ČR děvku, Topolánek zblbl a Havel je křivák

„Státy, které patřily před rokem 1990 do východního bloku, se pro Západ staly jenom děvkami, které je možné využít a zneužít jakkoliv, protože jejich demokratičtí noví politici jsou tak naivní, možná by se dalo říci prodejní, že to berou jako dar Boží. Dnes jsou tyto formy zneužívání již daleko rafinovanější i s pomocí legislativy EU. Menší a malé státy se čím dál více stávají koloniemi těch rádoby mocných, které ale podle mého názoru jen poskakují a plní zadání a pokyny Američanů. Neuvědomí-li si to Evropa včas, je-li ještě nějaký, skončí," vzal Doubrava věc vcelku zhurta.

Pozvánka do Bílého domu adresovaná předsedovi vlády Andreji Babišovi podle senátora není nic jiného než obchodní jednání. Také by to mohla být jakási cesta pro pokyny, která má dle jeho názoru určit, co český premiér smí a co ne.

„Donald řekne Andrejovi: hele, jestli chceš, aby USA byly dobrej kámoš, tak se chovej jako Poláci. Ti nám lezou do pozadí od rána do večera, dnes a denně. Stačí jenom, když dostavbu Temelína udělají Američané, koupíte od nás také vrtulníky a další vojenské harampádí. Samozřejmě telekomunikační Číňany zaříznete, protože víme, že dnes už jsou s vyspělejšími technologiemi daleko před námi, a obávám se Andreji, že nejsme schopni s nimi soutěžit, tak nám pomoz je odstavit," vysvětluje svůj pohled.

Doubrava je tedy velmi zvědav, jak se Babiš zachová. Z jeho pohledu totiž prohlášení někdejšího premiéra Nečase o tom, že Spojené státy nebudou dostavovat Temelín, ho stálo místo premiéra.

© AP Photo / Petr David Josek „Zahraniční politiku má na starosti především premiér.“ Babiš zesměšnil Petříčka

Senátor se vyjádřil také k tomu, jak Babišovo pozvání zhodnotil bývalý premiér Mirek Topolánek. Ten totiž nedávno na Twitteru napsal, že „zájmy Westinghouse v ČR musí být opravdu silné, když americká administrativa zve do Bílého domu bolševika, agenta StB a kriminálníka v jedné osobě." Podle Doubravy však jen závidí.

„Topolánek by letěl do řiti Donaldovi nadzvukovou rychlostí, kdyby mohl. Obávám se, že Mirek Topolánek neúspěchem v prezidentské volbě tak trochu zblbl. Ani on se asi nemůže smířit s tím, že ten bolševik si ve funkci premiéra vede podstatně lépe, že si uvědomuje, že na něho prostě nemá, tak si zvolil a osvojil vyjadřování dlaždičů nebo Kalouska. A to nevím, zda ty dlaždiče neurážím," prohlásil.

Doubrava také dodal, že dosud nedokáže vysvětlit, jak došlo k tomu, že komunistický parlament zvolil disidenta Havla za prezidenta. A ani na něm nenechal nit suchou.

„To je i pro mne záhada. Museli přece vědět, jakým ochlastou Havel je. Museli vědět, jaký křivák to je. To se určitě neukázalo až později, když začali svá svědectví o této lidské trosce, vydávat ti, kteří s ním v tom disentu byli, kteří byli i ve vězeních, pravda, ne tak fešáckých, v jakých byl on. Takže vysvětlení? Prostě to nebyla žádná revoluce, ale dopředu připravené předání moci s tím, že bylo nevyřčeno i něco za něco. Zrada na lidu naší země. Také to potom podle toho fungovalo, absolutní binec," uzavírá celou věc.