Po stopách brexitu? Chtějí Češi vyhlášení referenda o odchodu ČR z EU?

Jak se uvádí v článku, z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že 55 procent respondentů nechce vyhlášení referenda o odchodu České republiky z Evropské unie.

© Sputnik / Alex Macnaughton V náručí nejistoty: Někteří Slováci se v Británii brexitu neobávají, jiní zvažují odchod

Pokud by k takové události došlo, pro setrvání v EU by hlasovalo 51 procent českých obyvatelů a 20 procent by bylo proti.

Dále se podotýká, že podle názoru Čechů na brexit nejvíce doplatí Evropská unie jako celek, v tomto ohledu nepříznivé dopady očekává 46 procent dotázaných.

Co se týče možnosti negativních následků pro Británii, to očekává víc než třetina lidí.

Dopady na ČR označili, jak je uvedeno v článku, čeští občané nejčastěji výrazem „tak napůl", konkrétně 34 procent oslovených, dalších 31 procent čeká nepříznivý vývoj.

Je také zajímavé, že nejvíce se dopadů obávají respondenti s vysokoškolským vzděláním.

Podle výsledků průzkumu CVVM 37 procent české veřejnosti vidí vinu obou stran v tom, že zatím neexistuje dohoda na podmínkách odchodu, kdyžto 24 procent respondentů vinu přisuzuje spíše britským politikům, 18 procent naopak spíše představitelům EU.

Na závěr portál uvádí, že 28 procent dotázaných si myslí, že by v Česku mělo být také vyhlášeno referendum o odchodu z Evropské unie, ale 55 procent takové hlasování nechce. Zbytek dotázaných upřednostnilo odpověď nevím.