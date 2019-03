Poslankyně o kontrolách polského masa: Nevím, kde Brusel bere svoji drzost

„Brusel nás vyzval, abychom ukončili nepřiměřené kontroly polského masa. Nevím, kde se v nich tato drzost bere. Pokud si chtějí vzít na triko ohrožení zdraví 10 milionů obyvatel České republiky, je to jejich nehorázná nezodpovědnost. Naštěstí naše kontrolní orgány konají, jak mají. Jejich úkolem je zabránit tomu, aby na náš trh přišly výrobky a potraviny zdravotně závadné či dokonce život ohrožující. A tato jejich role by neměla být žádným způsobem omezena nebo vůbec zpochybněna. Jestli si zástupci Evropské komise chtějí chránit své silnější hráče, svědčí to o špatném fungování EU. Na to přece nesmíme doplácet," citují Parlamentní listy slova poslankyně KSČM Marie Pěnčíkové.

V kontrolách nehodlá ustoupit ani český ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Doporučení je hezká věc, ale my musíme hájit zájmy českých spotřebitelů," prohlásil ministr.

Polská televize TVN24 tvrdí, že maso z nemocných či uhynulých krav v Polsku se nelegálně nakupovalo a zpracovávalo dlouhé roky, přičemž o tom věděl polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski, dodala politička.

„Jeho prohlášení, které napsal na Twitter jako reakci na zjištění české Státní veterinární správy, která objevila nelegální bourárnu masa v Praze na Bohdalci, že se jedná o maso získané z nelegální činnosti Rumcajse, kterou vedl známý konspirátor Krteček a přepravou byli pověřeni Křemílek a Vochomůrka, považuji za drzost nejvyššího kalibru od představitele země, která valí do světa stovky kilogramů nekvalitního, závadného zboží," prohlásila politička.

Nedávno se rozběhl skandál okolo masa z nemocných polských krav, které bylo dodáno i do České republiky. Novinář polských médií pronikl na farmu, kde na maso chovali nemocné krávy. Maso z těchto krav se následně prodávalo i za hranice Polska.