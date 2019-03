Bobošíková: Návrat do politiky neplánuji, často létám na Sibiř

Nyní bývalá politička Jana Bobošíková podniká v odvětí kosmetiky, a díky tomu hodně cestuje.

„Je to vlastně taková práce snů. Hodně cestuji, což mě opravdu baví, do toho nakupuji kosmetiku, zkouším jiné značky, nakupuji, co ženy chtějí a potřebují. Myslím, že rozumím jejich potřebám, protože sama chci být hezká," uvedla.

Uvědomuje si však, že to, jak se ženy cítí, nezáleží jen na kosmetice, ale také o tom, jak se žena cítí uvnitř. Na tom sama začala pracovat a ráda by přemýšlela jen pozitivně.

„To samozřejmě úplně nejde, protože žijeme ve shonu, ale já už se za ničím vlastně nehoním, začala jsem číst různé motivační knížky o pozitivním myšlení, chodím na různé kurzy a hrozně mě to baví. Doufám, že je to na mně vidět," dodala pozitivně naladěná.

Nechybí jí ale politika, které se věnovala třináct let? Bojovala o post prezidentky, poslankyně za různé strany a dostala se až do Bruselu

„Co se týká politiky, neplánuji žádný návrat. Jak se říká, že nemáš říkat nikdy, tak já to taky nechci říkat, ale mám své podnikání, rodinu, tak nemám důvod se tam vracet. Teď ji jen pozoruji zpovzdálí, a tak mi to stačí. S žádným politickým názorem se neztotožňuji," dodala.

Co se týče rodiny, všichni členové se nachází ve světě. Dokonce i manžel, který žije a pracuje v Rusku na Sibiři.

„Dcery žijí v Severní Americe, často tam za nimi létám. Do politiky se nikdy nehnaly, mají své sny, kariéry, jedna podniká a druhá se také realizuje v tom, co je jí blízké. A můj muž pracuje na Sibiři, tak často létám i za ním. Já jsem vlastně pořád na cestách," uzavřela vyprávění Bobošíková.