Spolupráci mezi českými a ruskými regiony nepřekazí ani hra mocných. Názor

Delegace z Jaroslavské oblasti v Rusku, která byla složená ze zástupců podnikatelské a akademické sféry, navštívila Zlínský kraj. Není to událost celostátního ražení, ale o to je důležitější. Spolupráce mezi českými a ruskými regiony je zárukou, že nehledě na napětí panující mezi Evropskou unií a Ruskem existují oblasti, kde vzájemný kontakt probíhá.

Je známo, že představitelé Jaroslavské oblasti projevili zájem o to, aby studenti ruských středních škol mohli studovat na českých školách některé zemědělské a potravinářské obory. Zlínský kraj chce jít této iniciativě naproti, a proto plánuje v příštích letech zřídit intenzivní kurz českého jazyka pro zahraniční studenty před zahájením jejich studia v krajských školách.

Mimo jiné se hovořilo také o spolupráci na vysokoškolské a výzkumné bázi, například ve sféře výzkumu obilovin, v němž je Rusko tradičně na velmi vysoké úrovni. Proto byla členem delegace rektorka Jaroslavské státní zemědělské akademie Světlana Gusar.

Ruská delegace kromě samotného Zlína navštívila další města kraje, jako například Štítné nad Vláří nebo Kroměříž. Jaroslavská oblast je jedním z partnerských zahraničních regionů Zlínského kraje. Vzájemná spolupráce trvá od roku 2012.

Sputnik se zeptal členky zastupitelstva Zlínského kraje Evy Badinkové na význam návštěvy delegace Jaroslavské oblasti a samozřejmě také na sankce, které zhoršují česko-ruské vztahy na státní a regionální úrovni.

„Vzhledem k tomu, že Jaroslavská oblast je velmi rozvinutou částí RF, má nám co nabídnout. Je to jak v oblasti strojírenství, tak zemědělství. Proto jsou vzájemné návštěvy velmi důležité. Vždyť dávají vzniknout mnohé spolupráci v různých oborech a odvětvích. A nechci zapomenout na celoživotní přátelství, která takto vznikají," říká politička.

Podle paní inženýrky Badinkové je z jejího osobního pohledu významný směr spolupráce zemědělství. To rovněž koresponduje se zájmy ruské delegace z Jaroslavské oblasti.

„Sama jsem vystudovala vysokou školu zemědělskou a tak je pro mě prioritou oblast zemědělství. Zde můžeme rozvíjet mnohé spolupráce. Zvláště v období, kdy jsme si nechali naše zemědělství zlikvidovat a kupujeme nekvalitní produkty z jiných zemí," míní členka krajského zastupitelstva.

Přirozeně jsme se nemohli nezeptat na sankce, které ovlivňují vzájemnou obchodní výměnu mezi Českem a Ruskem. Vždyť potenciál k obchodování tu je, jen kdybychom neklopýtali přes uměle postavené překážky.

„Každá sankce poškozuje! Pevně věřím, že vztahů Zlínského kraje a Jaroslavské oblasti se tyto nepříjemné věci dotknou jen minimálně. Byla by to moc velká škoda a doplatili by na to zase jen lidé. Je to hra mocných, ale my všichni chceme něco jiné. Rozumné a korektní vztahy a spolupráci, která bude ku prospěchu všem," říká Badinková.

