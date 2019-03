Jan Kavan: Od jednání Babiš-Trump můžeme čekat cokoliv

Můžeme od jednání „českého Trumpa" s Trumpem americkým očekávat konkrétní výsledky, nebo všechno skončí v termínech nejasného pořadu dne, to znamená slovy o posílení dvoustranných vztahů, nutnosti společného boje proti globálním výzvám, včetně oblastí kybernetické a energetické bezpečnosti („ruská hrozba?"), a spolupráce v rámci NATO. Sputnik se na to zeptal třetího ministra zahraničí ČR (1998-2002), senátora a poslance Jana Kavana.

Kavan: To je těžké odhadnout, protože pan prezident Trump je dost nepředvídatelný. Ale ta témata se mi nezdají kontroverzní, takže doufám, že to vzájemné vztahy může posílit, protože obchodní války odmítám, to je nesmysl. Takže pokud by pan premiér Babiš mohl přispět ke snížení napětí mezi Evropou a USA, pokud jde o možné obchodní spory a války, tak je to jen dobře. A pokud to posílí možnost českého exportu do Spojených států amerických, který moc veliký není, tak se to jistě bude také vnímat jako úspěch.

Víme, že pan premiér Babiš nechtěl svoji návštěvu spojovat se zájmem společnosti Westinghouse, která by se chtěla podílet na výstavbě nových jaderných bloků v ČR. Myslíte si, že americká společnost bude těžit z tohoto setkání?

Já si myslím, že z toho moc těžit nemusí. Předpokládám, že americká strana bude žádat premiéra Babiše, aby podpořil zájem Westinghousu o dostavění jaderných bloků u nás. To si myslím, že je zcela jisté. To dělají všichni politici. Takže k tomu lobování ještě dojde. Ale nemyslím si, že to ovlivní premiéra Babiše . Myslím si, že je vyslechne a potom tady ty argumenty sdělí, ale stejně dojde k normálnímu výběrovému řízení. Pokud jde o tuto obrovskou a lukrativní zakázku.

Uvádí se, že otázkou jednání bude i modernizace české armády. Co si myslíte, Trump pomůže modernizací české armády v boji proti hrozbám, včetně „ruské hrozby"?

Jak by Trump mohl pomoct s modernizací české armády, to si nedovedu představit. Ale předpokládám, že pan prezident Trump požádá premiéra Babiše, aby česká vláda navýšila rozpočet na obranu. To si myslím, že je to hlavní, co se stane. Takže budou opakovat tu snahu, aby se jednou docílilo těch dvou procent z rozpočtu na vojenské výdaje. Česká republika je od tohoto cíle ještě hodně vzdálená, takže předpokládám, že Babiš slíbí, že do let 2024-2025 těch dvou procent možná dosáhneme. Ale jinak si nedovedu představit, jak by mohli jednat o nějaké konkrétní modernizaci české armády.

Je známo, že Andrej Babiš má talent vyjednávače. Pomůže mu to při této návštěvě? Čeho může u Trumpa dosáhnout?

Já nevím, s jakými osobními a politickými cíli tam Andrej Babiš jede. Oni jsou oba vyjednávači. Oba mají minulost v byznysu, oba vyjednávají jako podnikatelé. Ale říci, že jeden je lepší vyjednávač než druhý, a proto určitě dosáhne nějakého významného výsledku, to bych si netroufl říct. Babiš má takový talent z byznysu, kde vyjednával obchodní výhody pro Agrofert a případně jiné firmy. Tohle umí. Vyjednávání v politice je odlišné, ale něco společného mají. Takže předpokládám, že špatný vyjednávač není. Ale zatím si kromě vyjednání zrušení kvót Evropskou unií v tuto chvíli nepamatuji nějaké politické vyjednávání. Ale tu schopnost vyjednávat pan premiér Babiš určitě má.

Říkají mu také český Trump…

Ano, mají mnoho společného.

O pozvání do Bílého domu dlouhodobě usiloval český prezident Miloš Zeman. Co si myslíte, proč Miloš Zeman pozvánku do Bílého domu nedostal? Může za to jako vždycky Putin?

Ne, to si nemyslím, že by za to mohl Putin . Ale ve chvíli, kdy se americká strana musí rozhodovat, jestli pozve premiéra nebo prezidenta, tak v tom českém systému má výkonnou moc skutečně premiér, nikoliv prezident. Pro budoucnost americko-českých vztahů je tak smysluplnější vyjednávat s premiérem Babišem, který má ty politické pravomoci, než s prezidentem Zemanem. To by bylo spíše symbolické a pomohlo by to možná image prezidenta Zemana. Pokud jde o konkrétní věci, tak ty může spíš vyjednat premiér než prezident. Navíc si myslím, že některé výroky pana prezidenta Zemana se jistě prezidentu Trumpovi nelíbily. Takže asi Miloš Zeman není nejpopulárnější postava v amerických očích, ale především si myslím, že jde o to, že on nemá tu výkonnou moc.

