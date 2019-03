O nás bez nás? Babiš se pustil do Macrona kvůli migrantům

Francouzský prezident Emmanuel Macron zveřejnil dopis všem občanům zemí Evropské unie. Mimo jiné nabídl vytvoření azylového úřadu, který by rozhodoval za všechny členy EU. Český premiér Andrej Babiš v komentáři pro Parlamentní listy tento nápad ostře zkritizoval.

Do voleb do Evropského parlamentu zbývá jen pár měsíců, proto si francouzský lídr pospíšil a obrátil se na občany členských států unie. Podle Babiše je tento projev francouzského lídra součástí předvolební kampaně.

Jak poznamenává portál Parlamentní listy , nejvíce odporu vyvolal Macronův návrh organizovat jednotný evropský azylový úřad, který by patrně v oblasti migrační politiky a udělení či neudělení azylu rozhodoval za všechny členy EU. Uvádí se, že právo rozhodovat o těchto záležitostech je jednou z nejzásadnějších pravomocí pro většinu států.

Macron zdůraznil, že členové schengenu musí být solidární, což znamená společnou azylovou politiku se společnými pravidly přijímání a odmítání.

Babiš v komentáři pro PL označil návrh francouzského prezidenta za nereálný.

„Návrhy prezidenta Macrona jsou líbivě prezentované, ale jsou úplně mimo realitu. Už jsem vypozoroval, že když Francie říká více Evropy, myslí tím ve skutečnosti více Francie. Ale tak to přeci nemůže být. V Evropě jsme si všichni rovni,“ uvedl.

Podle Babiše by se EU měla změnit, ale jiným způsobem, než to navrhuje Macron.

„Brexit například není signálem ohrožení EU, ale důsledkem toho, že některé věci v Unii nefungují správně a nelze v nich dál pokračovat. EU se musí vrátit ke svým kořenům a v první řadě se soustředit na dokončení společného trhu, odstranění ekonomických bariér a řešení bezpečnostní situace,“ poznamenal český premiér.

Předseda vlády také nesouhlasil s tím, že Česko není solidární zemí.

„Špatnou zkušenost mám například s tlačením jednotné azylové politiky na sílu. My se chceme sami rozhodovat, koho na své území pustíme. Není možné nechat otevřené hranice a nechat do EU proudit neprověřené lidi. A ať se nikdo nezaklíná tím, že ČR není solidární: přišli k nám tisíce lidí z Ukrajiny, ze země, kde se dodnes bojuje. A my jsme je přijali mezi sebe bez řečí a bez výmluv. Ale legálně na základě pracovního povolení a povolení pobytu,“ citují PL premiéra.