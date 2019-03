Petra Kvitová neumí hrát jen tenis. Ještě jeden její talent vás nadchne (VIDEO)

Tenistka Petra Kvitová zažívá úspěšný vstup do sezóny a na její náladě je to znát. Tenistka je na svých sociálních sítích poměrně aktivní a dnes zveřejnila další příspěvek, ve kterém ukázala, že zvládá i mnohem větší míč, než je ten tenisový.

Finalistka grandslamového finále Australian Open na svém Twitteru zveřejnila, jak si užívá své tréninky. Ale pozor, nečekejte, že vám ukáže kouzla s raketou v ruce. Petra Kvitová totiž zvládá i mnohem větší míč — fotbalový. Právě fanoušky baví v Indian Wells.

Kvitová společně s trenérským týmem na kurtu předvádí „kouzla" s fotbalovým míčem, do kterých zapojila části těla, které potřebuje každý fotbalista. Nejprve míč ladně přihraje hlavou, potom nohou a nakonec přidá kolínko.

Co vy na to? Zvládnete se po každém odehraném míči ještě otočit, jako to zvládají Kvitová a trenéři?

Petra Kvitová je svoji láskou k fotbalu známá a fandí pražské Slavii.

Česká tenistka Petra Kvitová letos předvádí fantastické výsledky a po turnaji v Indian Wells se může dokonce dostat na tenisový trůn a stát se světovou tenisovou jedničkou. Jistotu prvního místa v žebříčku WTA jí dá titul z Indian Wells, šanci ale má i postupem do semifinále.