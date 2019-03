Velvyslanec USA z nás dělá zapomnětlivé hlupáky. Okamurova upřímnost až vhání slzy do očí

Tomio Okamura to na svém Facebooku rozbalil. Pustil se do amerického velvyslance v Česku, řečí o agresivním Rusku, Petra Fialu (ODS) a Tomáše Petříčka (ČSSD) označil za americké lokaje. Výkřiky o ruské „hybridní válce“ připomínají spíše to, kdy „zloděj volá, chyťte zloděje“. Češi by měli z NATO ven, dodává.