Někdo opravdu potřeboval skandál. Některým lidem se nelíbí, že i přes sankce a informační válku proti Rusku chtějí čeští podnikatelé dále obchodovat s Rusy, investovat do Ruska a hledají způsoby, jak se dostat na ruský trh. Tato touha je racionální a zcela přirozená, protože ruský trh, jako žádný jiný, Češi znají. Existují mezi nimi již zavedené osobní kontakty, které byly vytvořeny v průběhu celých desetiletí. A trh je sám o sobě obrovský a navzdory všem překážkám na něm můžete vydělat peníze pro radost sobě i ruské ekonomice, která potřebuje výrobky českého strojírenství, strojírenského průmyslu a českých špičkových technologií.

A především Češi potřebují ruské minerální suroviny, ale také palivové články pro jaderné elektrárny, jejichž jediným dodavatelem je v souladu s dlouhodobou smlouvou ruský TVEL. Potřebujeme také ruskou ocel, kovy a výrobky anorganické chemie, chemické sloučeniny a hnojiva. Ve prospěch obou zemí jsou v automobilovém a leteckém průmyslu rozvíjeny rozsáhlé společné projekty, a proto se mezivládní komise neustále snaží pomoci ruským a českým podnikatelům. Ale někdo očividně chce této spolupráci zabránit.

Podobné situace se objevují i v mezinárodní praxi, nebo jsou mimořádné? Zde je názor Eleny Paninové, členky Komise pro zahraniční věci Státní dumy.

„Skutečnost, že jeden ze členů delegace nebyl puštěn, když přijel do Prahy, je něco neobvyklého, protože všechny seznamy delegací vyslaných do zahraničí, zejména pro uskutečnění některých akcí, jsou předkládány a dohodnuty předem. A pokud existují nějaké stížnosti proti některému členovi delegace, je to obvykle předem stanoveno. Všechno se děje v diplomacii, ale udělat něco takového, když delegace už dorazila. To je naprosto nepřijatelné."

Další „překvapení" přišlo na zasedání mezivládní komise pro spolupráci mezi Ruskem a Českou republikou. Několik českých novin, téměř současně, přišlo s bouřlivými titulky o údajně probíhajících bytových podvodech ruského velvyslanectví v Praze, například „Rusko v Praze pronajímá byty, které patří Čechům" a tím „porušuje smlouvy o diplomacii".

Mluvíme o bytech v domech, které formálně patří České republice. Řídí je však ruské velvyslanectví na základě mezivládních dohod mezi Československem a SSSR uzavřených před rokem 1989. Vysvětlení mluvčího českého ministerstva zahraničí Michala Bucháčka, že na základě těchto dohod má Ruská federace právo na svobodné a neomezené užívání nemovitostí v souladu s jejich potřebami, zveřejněné v ruských sdělovacích prostředcích v České republice, si očividně nikdo nevšiml.

Přesto všechno, navzdory kouřové informační oponě „nepřátelský projev", jak označila ruská strana incident na letišti Václava Havla, se zdá, program zasedání Mezivládní komise pro spolupráci mezi Ruskem a Českou republikou příliš nezměnil. Portál info.cz uvedl, že 5. března se vedoucí delegace, ministr průmyslu a obchodu Ruské federace Denis Manturov setká se svou kolegyní, ministryní Martou Novákovou.

„Manturov má při návštěvě ČR na programu jednání s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou, dnes se s ní mimo jiné zúčastní slavnostního otevření prostějovského podniku DGPack na výrobu flexibilních obalů."

