Andrej Babiš připravil dárek pro Donalda Trumpa, ale drží ho v tajemství

V úterý Andrej Babiš odlétl do USA. Kromě setkání s prezidentem Donaldem Trumpem ho ve Spojených státech očekává bohatý program. Předseda vlády však neodhalil tajemství, jaký dárek americkému prezidentovi veze.

Oficiální návštěvy mají jednu tradici — politici si obvykle vyměňují dary. Předseda vlády Babiš při svém odletu do USA na svém Facebooku uvedl, že dárek pro Trumpa má, ale už neuvedl, co to je.

„Je to takový symbolický dar. Souvisí to se stým výročím našeho státu," řekl pouze Babiš.

Premiér dodal, že jeho manželka Monika Babišová si také připravila dárek pro manželku prezidenta USA Melanii Trumpovou.

Předseda české vlády dříve uvedl, že chce s Trumpem mluvit o vzájemném obchodu EU a ČR s USA, o spolupráci v rámci NATO, kybernetické bezpečnosti, situaci na Blízkém východě, ale i o dění ve Venezuele. Návštěva Bílého domu je v plánu ve čtvrtek, po snídani s americkými investory.