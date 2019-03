Okamurův lídr Ivan David: EU vůči nám vystupuje jako taková „hodná“ manželka (VIDEO)

Hnutí Svoboda a přímá demokracie po dlouhé době prosazuje referendum o vystoupení Česka z Evropské unie, strana však kandiduje do Evropského parlamentu. Českou stranu představuje Ivan David, který poskytl rozhovor Radiožurnálu. Exministr zdravotnictví vysvětlil tuto rozpornost: „Chceme odejít za předpokladu, že by nenastaly změny, které by vedly k tomu, že postavení České republiky v EU by bylo takové, jaké si přestavujeme, že by mělo být."

„Bylo by dobře, kdyby existovala nějaká organizace, která by koordinovala spolupráci a vzájemné vztahy v rámci evropských zemí, ale nemůžeme chápat jako dobré, pokud k nám odněkud přicházejí rozhodnutí, která Českou republiku poškozují," řekl Ivan David.

Politik také upozornil, že pokud budou postupovat koordinovaně a pokud se současně v EU budou dít takové věci, které narušují kohezi těch zemí, tak v tom případě by odchod mohl proběhnout hladce.

Moderátor připomněl slova politika: „Vy jste řekl, že byste chtěl v Evropském parlamentu zabránit dalším zvěrstvům. Jaká zvěrstva máte na mysli? Jaká zvěrstva přišla ze Štrasburku nebo Bruselu?"

David uvedl, že to nepochybně plyne ze skutečnosti, že jednotlivé členské země nesmí podporovat vlastní podniky. Mají minimální možnost měnit strukturu výroby, strukturu služeb své země, což je samozřejmě vede k tomu, že se těžko vymaní ze situace, kdy se stala střediskem levných montoven a skladů. Další zvěrstvo podle něj nepochybně je omezení zemědělské výroby.

Host vysílání legračně srovnal EUEXIT s manželstvím, kdy existují různé možnosti, jak se rozvést — odejít s kartáčkem na zuby, nebo se soudit tři roky o chalupu.

„EU vůči nám vystupuje jako taková hodná manželka, kdy přijdete domů s výplatou, uděláte stojku a ona je tak laskavá, že vám dá nějaké peníze jako kapesné," podotkl kandidát na europoslance Ivan David.

Volby do Evropského parlamentu proběhnou 24. a 25. května, Česko si musí zvolit 21 svých zástupců.