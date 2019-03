Babiš dorazil do Spojených států. Podívejte se na první fotografie a plán premiéra

Premiér Andrej Babiš se ženou Monikou dorazil do USA. V plánu má hodinovou schůzku s Donaldem Trumpem, návštěvu ústředí CIA, což ale není vše. První fotografie a další zajímavosti najdete ve článku.

I když prezident Miloš Zeman nebyl za poslední tři roky do Spojených států pozván, premiérovi se to povedlo za rok a čtvrt ve funkci. Babiše ve čtvrtek večer středoevropského času čeká jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oba politici budou hovořit o vážných věcech týkajících se světové a české bezpečnosti.

Oficiální návštěvy mají jednu tradici — politici si obvykle vyměňují dary. Předseda vlády Babiš při svém odletu do USA na svém Facebooku uvedl, že dárek pro Trumpa má, ale už neuvedl, co to je.

Ve středu podle programu Babiš navštíví Americkou obchodní komoru a zúčastní se představení Národní inovační strategie ČR. Na tomto setkání budou zastoupeny společnosti jako Cisco, Automation, General Electric Czech Republic & Slovakia GE, Google a jiné. Ve čtvrtek je kromě setkaní prezidentů naplánována návštěva památníku T. G. Masaryka a slavnostní večeře na Velvyslanectví ČR.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Tak je to tady... USA mission😉👍💪 Публикация от Mona (@monikababisova) 5 Мар 2019 в 4:01 PST

Na pracovní cestě do USA bude premiéra doprovázet manželka. Monika Babišová mimo společný program navštíví Boys and Girls Clubs of America nebo Walter Reed National Military Medical Center. V poslední den návštěvy — pátek — je na programu setkání se šéfem republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevinem McCarthym, jednání se zástupci významných amerických židovských organizací atd.

Na Facebooku Andreje Babiše byly zveřejněny první fotografie po přistání letadla.

Babiš rovněž dostal pozvání k návštěvě americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Není zatím jasné, kdy tam zavítá. Hlavním bodem jeho cesty bude čtvrteční setkání v Bílém domě s Trumpem. Zpět do ČR Babišovi odletí 8. března.

Celý program byl zveřejněn na internetových stránkách úřadu vlády:

Středa 6. března 2019 (-6 hodin oproti ČR)

09.00 — návštěva Americké obchodní komory

09.30 — představení Národní inovační strategie ČR

10.30 — jednání s ředitelkou Národní nadace pro vědu

12.00 — pracovní oběd na Marylandské univerzitě

13.00 — prohlídka Marylandské univerzity a programu pro umělou inteligenci

19.00 — účast na zápase NBA: Washington Wizards — Dallas Mavericks

Čtvrtek 7. března 2019 (-6 hodin oproti ČR)

08.30 — pracovní snídaně s americkými investory

následně — návštěva National Mall

12.15 — pracovní oběd

13.45 — příjezd do Bílého domu

13.50 — přechod od Jižního průčelí k Oválné pracovně

13.55 — setkání předsedy vlády ČR s chotí s prezidentem USA s chotí

následně — bilaterální jednání delegací ČR a USA

15.20 — komentář pro média po návštěvě v Bílém domě

17.00 — návštěva památníku TGM

19.00 — slavnostní večeře na Velvyslanectví ČR

Pátek, 8. března 2019 (-6 hodin oproti ČR)

09.45 — setkání s šéfem republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevinem McCarthym

10.30 — prohlídka Kapitolu

12.00 — pracovní oběd se zástupci Skupiny přátel ČR v Kongresu

14.05 — setkání s vedením AIPAC

14.30 — jednání se zástupci významných amerických židovských organizací

15.30 — návštěva památníku 11. září

16.10 — návštěva 1776 Incubatoru v Crystal City

17.00 — návštěva CloverDX

21.45 — odlet z Washingtonu do Prahy