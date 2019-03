„Hejtují“ vše, co je východní a ideálně ruské. Konečná se pustila do českých politiků

Česká politička a místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná v rozhovoru pro Haló noviny promluvila o kandidátce KSČM, volbách do Evropského parlamentu, budoucnosti EU a při té příležitosti se pořádně obula do českých politiků. Rozhovor byl zveřejněn na stránkách kscm.cz.

Na stránkách se uvádí, že první dotaz v rozhovoru směřoval k volební kampani KSČM — Česká levice společně! do Evropského parlamentu. V této souvislosti Konečná prozradila, proč daná strana tentokrát nekandiduje tak úplně samostatně.

„My nechceme společnost rozdělovat, my ji chceme spojovat, a vidíme, že zvlášť na levici je to spojení prostě nutné. To znamená, že jsme nabídli jako KSČM ostatním politickým levicovým subjektům, zda by chtěly být na naší kandidátce. Jsem moc ráda, že i ústřední výbor strany to následně schválil — a oni to vzali pozitivně, dali nám, myslím si, zkušené a skvělé kandidáty," vysvětlila politička.

Podle jejího názoru je kandidátní listina velmi plodná, jelikož ji strana doplnila o nadějné kandidáty, kteří komplexně tvoří skvělý tým. KSČM přitom oslovila několik subjektů.

„My jsme oslovili SDS, tedy Stranu demokratického socialismu, oslovili jsme KSČ, také SPaS jako celek, tj. Spojenectví Práce a Solidarity, a ty nám dodaly z hnutí Ne základnám Petra Picka," prozradila.

Konečná dále uvedla, že co se týče sjednocování názorů, rozhodně to není tak, že by všichni plně souhlasili úplně se vším. Přitom však dodala, že se vzájemně respektují a tolerují. Ve výsledku tak bylo schváleno 70 bodů programu, které jsou kandidáti připraveni hájit.

„Ukazuje se, že pouze v jednotě a v tom, že se budeme snažit co nejvíc dělat věci společně, najdeme sílu do budoucna," myslí si místopředsedkyně.

Z rozsáhlého programu přitom strana bude klást největší důraz na sedm bodů. Jde například o snahu nezavádět euro v Česku, o reformu smluv, problematiku daňových rájů, otázku evropské obranné unie či o rozdíly mezd mezi státy EU.

V další části rozhovoru tak řeč přišla na samotný Evropský parlament (EP) a jeho fungování.

„Evropský parlament samozřejmě nemá bohužel legislativní iniciativu a je to neskutečná ostuda celé Evropské unie. Na druhou stranu my jsme součástí těch jednání. Komise to sice prostě vystřelí, ale my to následně projednáváme a hlasujeme v parlamentu, a potom, když to odhlasujeme, tak ten návrh, který jde z Komise, Evropské rady a od nás z Evropského parlamentu, prochází takzvaným trialogem, kde se dohadují tři strany na tom, jakým způsobem návrh nakonec dopadne," cituje portál slova Konečné.

Kromě EP přišla řada také na Evropskou unii a její budoucnost. Zde byla politička poněkud skeptická.

„Pokud se Evropská unie netransformuje, pokud opravdu nebudeme vést reálně debatu o tom, kam dál s Evropskou unií, tak já ji vůbec nevidím růžově. Tedy pokud bude pokračovat dál v tom, co dělá, že v podstatě v ní vládne rukou neochvějnou Evropská komise a že názory občanů opravdu nejsou reflektovány," uvedla Konečná a dodala, že situace podle ní už není udržitelná.

V neposlední řadě místopředsedkyně zmínila to, jakým způsobem bude probíhat samotná kampaň strany. Uvedla, že letošní kampaň bude především kontaktní, což znamená, že se občané budou moci potkat s kandidáty do Evropského parlamentu a následně s nimi i diskutovat. Kandidáti přitom budou mít za úkol lidem vysvětlit volební program strany a zdůvodnit jim, proč by měli volit právě kandidátku KSČM — Česká levice společně!.

Podle Konečné by si všichni měli uvědomit, že bude do EP za Česko zvoleno celkem 21 lidí. A proto by se měli vydat k volbám.

„My máme 21 mandátů v Evropském parlamentu a oni budou zvoleni, ať už naši voliči přijdou k volbám, nebo nepřijdou. Úplně chápu a respektuju kritiku všech našich voličů vůči Evropské unii, ale tito lidé by si měli uvědomit, že pokud nepřijdou k volbám, tak nás budou v Evropském parlamentu v následujících pěti letech zastupovat lidé jako pan Pospíšil nebo pan Štětina. Opravdu se nedomnívám, že zrovna oni by byli zástupci, kteří by jakkoli hájili zájmy České republiky a našich občanů. Těžko by například slyšeli třeba na to, že vadí mzdová nerovnost, že vadí sociální nerovnost, že nám zoufale vadí výdaje na zbrojení a jakési zřizování evropské obranné unie. Ba naopak, to jsou přesně lidé, kteří to tlačí, kteří tady »hejtují« vše, co je východní a ideálně ruské, a na nic jiného nemají názor," pustila se politička do svých kolegů.

Závěrem podotkla, že lidé sice nemusí jít k volbám, ale pak by se neměli zlobit, že v Evropském parlamentu nebude nikdo zastupovat názor českých občanů.

„Já jsem ve své práci za těch čtyři a půl roku objela stovky měst a vesnic a vždy jsem se snažila poslouchat lidi a velkou část námětů jsem přenášela na půdu Evropského parlamentu. Nejsem si opravdu jistá, že lidé jako pan Štětina nebo Pospíšil toho budou jakkoli schopni. Takže pokud chcete mít zástupce, na které se můžete obrátit, které najdete v kanceláři, kteří vás vyslechnou, tak prostě pojďte k volbám a dejte hlas KSČM — Česká levice společně!. Nijak jinak to prostě nepůjde," vyzývá Konečná.