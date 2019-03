SR má strašné problémy, tvrdí Schwarzenberg. Našel cestu, jak může být SR před ČR napřed

Karel Schwarzenberg by měl podstoupit operaci srdce. Přesto však v nemocnici přijal reportéry z Deníku N a poskytl jim rozhovor.

Jako jedno z témat redaktorka Renata Kalenská nastínila téma ohledně ministerstva zahraničních věcí a současného ministra zahraničí Tomáše Petříčka. A ukázalo se, že Schwarzenberg je s Petříčkem velmi spokojen. „Je to opravdu radost. Ten člověk má od-va-hu! Rozumíte? On pochopil, že ministr zahraničí odvahu musí mít,“ řekl Schwarzenberg.

Kníže dále v rozhovoru souhlasil s tím, že po Petříčkovi určitě „půjde“ český prezident Miloš Zeman, protože byl ministr podporován Schwarzenbergem. „Nepochybuju o tom, že Zeman si na něj už někde brousí nože. Zeman jako vždycky jen čeká na příležitost. Zeman loví jako štika. Je skrytý v rákosí a ve správném okamžiku vyleze. Jako štiky nebo krokodýli.“

© AP Photo / Fritz Reiss Když jde do tuhého. Nemocný Schwarzenberg promluvil o potřebě investic do zdravotnictví

V souvislosti s tím dále poznamenal, že by měl premiér Andrej Babiš Petříčkovi poděkovat za to, že se podívá do Bílého domu. „S Petříčkem teď mají Američané zas naději, že se česká zahraniční politika nezkurví zcela,“ myslí si Schwarzenberg.

Podle Schwarzenberga Američany moc nezajímá to, co Andrej Babiš dělá doma, ale zajímá je spíše to, jaká je jeho zahraniční politika. „Prosím vás, ti mají v Jižní Americe nebo v Asii různé partnery, kteří také nejsou svatí. Samozřejmě jsou nadšeni, když jednou za čas potkají někoho výjimečného, jako byl Václav Havel. Jinak ale jednají podle svých zájmů,“ prohlásil v rozhovoru a dodal, že Babiš je dle něj z celé visegrádské skupiny „nejstřízlivější“.

Podle knížete je přijetí Andreje Babiše v Bílém domě důležité zejména proto, že nás „udrží na západní straně“. „Nebudeme tak podléhat lákadlům tlumočeným prezidentem. Tohle bude naši zahraniční politiku držet ve zdravém distancu od Zemana,“ stojí si za svým.

Řeč přišla i na země Visegrádské čtyřky. V této souvislosti Schwarzenberg poznamenal, že nejlepší dojem z celé skupiny dělá Slovensko. Byla zmíněna například Zuzana Čaputová. Podle knížete je na Slovensku bojovná občanská společnost, která dokázala svrhnout Mečiara a po vraždě Jána Kuciaka se také zasloužila o to „dostat pryč Fica a Kaliňáka“.

„Slovensko má strašné problémy. Ale kdyby se jim teď podařilo prosadit si první prezidentku, tak jsou Slováci dlouhé míle před námi. Bude to znamenat, že nás velmi překonali ve vývoji demokracie,“ myslí si.

© AP Photo / Ronald Zak Petříček chce do Prahy pozvat Putina. Babiš zatím o ničem neví

Schwarzenberg si myslí, že pokud by se někdo takový, jako je Zuzana Čaputová, objevil i u nás, pak by to byl „zázrak“. Redaktorce se ale nelíbilo, že Schwarzenberg českou občanskou společnost nebere příliš vážně, a tak mu připomněla „ty tisíce lidí, jež protestovaly proti politice Andreje Babiše“. Kníže ale poznamenal, že se nejednalo o žádné velké protesty.

Kníže Karel Schwarzenberg je český politik, který dvakrát zastával funkci ministra zahraničních věcí České republiky. Je jedním ze zakladatelů strany TOP 09.