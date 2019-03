Ruský ministr uvedl, jak zákaz vjezdu členovi delegace do ČR ovlivnil mezivládní komisi

Když Česká republika odmítla vjezd do země pracovníkovi delegace z ruského ministerstva zahraničí, která přijela na zasedání mezivládní komise, účastníkům setkání to nepřidalo na pozitivní náladě. Ve středu to po schůzce s novináři prohlásil ministr průmyslu a obchodu Ruské federace Denis Manturov.