Cestovatel Větvička o Putinově systému vládnutí: Řídí stát jako firmu

Větvička se na začátku rozhovoru podělil o své dojmy z cest po Rusku. Cestovatel popřel, že by bylo Rusko policejním státem. Uvedl, že měl v Rusku pocit, jako kdyby se vrátil na počátek 90. let v Československu. „Pocit, kdy se lidi radují, fungují, podnikají a nikdo jim nehází klacky pod nohy,“ řekl.

Cestovatel se také pozastavil nad systémem vládnutí, jenž nastolil ruský prezident Vladimir Putin.

„Systém je rozhodně jiný než u nás. Nazval bych to prezidentským státem. Prezidentským v tom smyslu, že prezident má opravdu jiné pravomoci než prezident u nás, a dokonce bych řekl, že i jiné pravomoci, než má prezident americký nebo francouzský. Systém v Rusku mi připadal – a vím, že teď to jsou profanovaná slova – jako když chcete stát řídit jako firmu,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

Podle cestovatele se právě to v Česku nijak zvlášť nechytlo, a to ani za Topolánka , ani nyní za Babiše . Větvička dále uvedl, že Putin pořádá pravidelné schůzky se všemi představiteli jednotlivých gubernií a na firemní bázi kontroluje plnění úkolů, které jim zadal, nebo na kterých se minule shodli. „A baví se o tom, jaké budou následující kroky. Takto vede regiony a politiku,“ dodal.

Z Větvičkova pohledu, i když se jedná o velice zjednodušený pohled, je tímto způsobem dáno to, že pokud je člověk v pozici prezidenta na takové úrovni a ví, kam chce směřovat a kam chce zemi vést, pak dokáže udělat zázrak.

Cestovatel se také pokusil odpovědět na otázku, proč nemá Západ ruského prezidenta v oblibě. Podle něj totiž byly do Ruska na konci 90. let vkládány určité představy, které se však s koncem Jelcinova období rozptýlily. A Západ tehdy rozhodně neočekával, že by se z Ruska zase stala velmoc.

„Takže možná tohle zklamání na západní straně zapříčinilo, že si řekli: „Aha, tak za to může Putin“, přičemž to není tak úplně pravda, protože změna ekonomické situace po roce 1999 přišla spíše šťastnou shodou ekonomických náhod. Zrovna tehdy se zlomily ceny ropy, šly nahoru a díky tomu se podařilo velice slušně sytit ruský státní rozpočet, ale i Rusové samotní si to dávají do souvislosti s nástupem Putina. Jenže ono to bylo trošičku jinak, to už ale dnes nikdo nevidí a na Západě je to příčinou, proč Západ nemá období Putinovy vlády v lásce, proč hledá nepřítele – a nevím, co očekává,“ řekl.

© Sputnik / Maxim Bogovid Ruská společnost v Česku otevřela svůj závod

Větvička si je jistý tím, že je dnes v Rusku i přes sankce ekonomicky stabilní prostředí. „Státní správa dělá to, co dělá, vzrostly investice do veřejných záležitostí, stav silnic v Rusku se neuvěřitelně zlepšil – a to všechno se pravděpodobně někomu na Západě nelíbí,“ okomentoval danou věc.

Cestovatel se také podělil o svůj pohled na současnou podobu Evropské unie. Podle jeho názoru je myšlenka EU jednou z nejlepších věcí, které mohly za posledních 200 až 300 let přijít.

Také zastává názor, že před tím, než ČR začala dělat aktivní kroky pro vstup do EU, Češi záviděli lidem v západní Evropě. Například jim záviděli to, jak žijí, jak komunikují či jakým způsobem cestují. Jakási závist se prý také týkala toho, že mezi nimi prakticky nejsou bariéry, a to ani v ekonomice, ani v dalších oblastech. V letech 1997–1998 to však skončilo a zlomilo se to někam jinam, myslí si Větvička.

„Myšlenka je to tedy nádherná, bohužel myslím, že jsme přešvihli kritický bod, kdy jsme říkali, že EU bude místem svobodné výměny názorů, osob, zboží, ekonomiky. Něco se zlomilo a lidé to vidí. Jsou vidět negativní zpětné vazby v tom, že mnoho lidí nepovažuje členství v EU za přínosné, protože vidí, že unie, do které jsme vstupovali v roce 2004, byla jiná,“ vysvětluje svůj názor.

Podle Větvičky srovnání současné EU se Sovětským svazem opravdu sedí. Spousta institucí EU totiž prý funguje jako politbyro v dobách SSSR, tedy bez svobodných voleb a zpětné vazby. Uvedl však, že Evropská unie není reformovatelná.

„Ne, tento moloch bohužel nemá šanci zrevidovat sám sebe. Hodně o tom přemýšlím, ale pravděpodobně čím dříve to skončí, tím to bude mít menší následky a opět se budou moci sdružit národní státy, pokud alespoň v oblasti střední Evropy budou fungovat, protože se státy západní Evropy to nevypadá příliš dobře – a zase je to otázka asi na další pořad o tomto tématu,” uzavřel celou věc Větvička.