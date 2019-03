Schwarzenberg musí na operaci. Dnes ho čeká riskantní zákrok na srdci

Lékaři mají bývalému ministru zahraničí vyměnit srdeční chlopeň, kterou mu již před lety operovali. Již dříve se Karel Schwarzenberg potýkal se zdravotními problémy. Během schůze poslanců najednou zkolaboval a nedávno musel být hospitalizován kvůli zavodnění. Teď na náročnou operaci čeká již několik týdnů v nemocnici.

„Ještě žiju, děkuji za optání. Operace mě čeká zítra a beru to jako svou soukromou záležitost,“ řekl Karel Schwarzenberg Blesk Zprávám ve středu dopoledne.

© AP Photo / Fritz Reiss SR má strašné problémy, tvrdí Schwarzenberg. Našel cestu, jak může být SR před ČR napřed

Kvůli jeho alergii na heparin zákrok proběhne bez celkové narkózy. Proto je velmi riskantní a provádí se pouze v krajním případě.

„Vždycky se to může podařit a vždycky se to může nepodařit. Je mi přes osmdesát jedna, tak už by byl čas jít,“ řekl Schwarzenberg na nemocničním lůžku.

„To je pokorný postoj moudrého muže a všichni se modlíme, aby to dopadlo dobře, a věříme, že to dobře dopadne,“ reagoval na jeho slova spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek.

Problémy se srdcem se u Schwarzenberga začaly zhoršovat po zápalu plic. Po důkladném vyšetření lékaři zjistili, že chlopeň, kterou mu před dvanácti lety nasadili v nemocnici v Innsbrucku, přestala fungovat.

I přes své zdravotní problémy o složení svého poslaneckého mandátu neuvažoval, řekl pro Blesk Zprávy Dominik Feri (TOP 09).