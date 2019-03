Je to ostuda. Výrok Vondráčka o nevpuštění do ČR člena ruské delegace pobouřil politiky

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček lituje rozhodnutí českých úřadů nevpustit do země člena ruské ministerské delegace, který mířil na zasedání mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci. Podle něho by se totiž situace mohla řešit důstojněji a ne takto mediálně. To však stačilo, aby se český internet vzbouřil.

„Nevím, o jakého člověka se to jednalo. Údajně to byl člověk, který už několikrát v České republice byl. Mrzí mě, že to byl tak trochu trapas, protože se jednalo o součást ministerské delegace. Jsem přesvědčen o tom, že se to mohlo řešit důstojněji a ne takto mediálně. Dalo se citlivě upozornit předem, aby takový člověk vůbec nevycestoval,” prohlásil Vondráček v rozhovoru portálu Seznam.

Výrok předsedy Poslanecké sněmovny vyvolal ostrou reakci na sociálních sítích.

„On chtěl asi říct, že jsme se mu měli omluvit za to, že jsme na něj přišli a do Kremlu poslat dopis s ujištěním, že se to už víckrát nestane. Tohle je strašný. Předseda sněmovny je 3. nejvýše postavený ústavní činitel ČR. Je to ostuda a jemu patří hanba,“ okomentoval Vondráčkovo prohlášení místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

„Ano, velký trapas. Ten Vondráček,“ prohlásil místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.

V pondělí byl na pražském letišti odepřen vstup na území České republiky zástupci Ministerstva zahraničí Ruska, který mířil do Česka ve složení oficiální ruské delegace na zasedání rusko-české Mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci.

V této souvislosti ruské velvyslanectví v Praze vyjádřilo protest náměstkovi a řediteli teritoriálního úřadu Ministerstvu zahraničí České republiky, v němž uvedlo, že podobné akce jsou nepřátelské, neodpovídají charakteru rusko-českých vztahů a nezůstanou bez odpovědi.