Ruce pryč od Venezuely! Ne všichni v České republice podporují postoj vlády

Rozhodnutí české vlády však nepodpořila část české politické scény a řada politicky aktivní veřejnosti, včetně Českého mírového hnutí. Tito lidé hodlají svůj nesouhlas se zásadním politickým krokem vyslovit v rámci dnešní protestní akce s názvem Ruce pryč od Venezuely. Tato událost proběhne v podvečer před budovou Velvyslanectví USA v Praze. Sputnik kontaktoval předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča, který vysvětlil postoj hnutí k politické krizi ve Venezuele. Krajča dále nastínil aktivity organizace v dané zemi a promluvil o realizovaných protestních akcích v České republice.

Kdo je zakladatelem Českého mírového hnutí a co se stalo důvodem k jeho vzniku?

Založili jsme tuto organizaci před více než 10 lety, když Česku hrozilo nebezpečí, že zde bude vybudována radarová vojenská základna Spojených států. Byli jsme aktivní v boji proti americké základně a v té době jsme vytvořili tuto organizaci.

© AP Photo / Petros Giannakouris Rozpory v EU: Proč Itálie a Řecko odmítly uznat Guaidóa jako prezidenta Venezuely

Naše mírová organizace vystupuje proti členství ČR v NATO , proti militarizaci a proti růstu vojenských výdajů. Zároveň jsme solidární se zeměmi, které jsou oběťmi různých agresí, jako je dnes například Venezuela. Ta je terčem politické, ekonomické a částečně i vojenské agrese ze strany Spojených států.

Co se týče vojenské základny v České republice, nejednalo se jenom o aktivity naší organizace, ale také do toho byla zapojena řada dalších iniciativ a spolků. Nám se tady během 10 let podařilo vytvořit široké a aktivní hnutí, které odmítlo tehdejší vládní plány ze strany České republiky a Spojených států ohledně vybudování základny. Tehdy se pořádaly desítky demonstrací a protestních mítinků. Iniciovali jsme například petici proti americké základně, která se této otázce věnovala a kterou podepsaly statisíce občanů ČR. Snažili jsme se tedy vytvořit velký tlak, aby bylo jasné, že naprostá většina veřejnosti (tehdy to bylo asi 80 % obyvatel ČR) odmítá vojenskou základnu. Myslím si, že to hnutí dalo jasně najevo.

Myslíte si, že Evropská unie zaujala správnou pozici vůči politické krizi ve Venezuele?

My jsme se vůči tomu postavili kriticky, protože Evropská unie, stejně jako mnohé členské státy EU, vyhověly Spojeným státům americkým a uznaly vůdce opozice Juana Guaida za prozatímního prezidenta Venezuely. My se domníváme, že to byl chybný krok jak ze strany Evropské unie, tak ze strany české vlády. Myslíme si, že jak Česká republika, tak i Evropská unie by měly respektovat prezidentské volby, které ve Venezuele proběhly. Dále by měly respektovat legitimního představitele této země, nikoli ty, kteří tam organizují různé půtky.

Jak se podle Vás bude situace v tomto regionu dále vyvíjet?

Jsme pro to, aby se situace vyvíjela mírovou cestou a aby byly odmítnuty pokusy ze strany Spojených států o různé vojenské intervence a agrese. Domníváme se, že by lidé ve Venezuele měli sami rozhodnout o své budoucnosti a že by to mělo být rozhodnuto v Caracasu, nikoli ve Washingtonu.

Co si myslíte o kolující zvěsti, že Spojené státy údajně chtějí vytvořit vojenskou základnu v sousedním Slovensku?

© AFP 2018 / Vladimir Simicek SR by se USA hodila jako základna, tvrdí Čarnogurský k návštěvě šéfa NATO v Košicích

Jsme v kontaktu i s mírovými aktivisty na Slovensku . Víme, že na to intenzivně upozorňují a proti takovému nebezpečí bojují. Stejně tak vystupují proti vojenské přítomnosti na Slovensku, která je už dnes představována vojenskými přesuny a transfery. My to spolu s našimi slovenskými přáteli sledujeme a podporujeme je v jejich boji za to, aby na Slovensku nebyly přítomny cizí armády a cizí vojska.

Osobně si myslím, že toto nebezpečí hrozí. Dnes vidíme jasnou tendenci Spojených států zvyšovat svou vojenskou přítomnost ve střední a východní Evropě, Pobaltí, Polsku i jinde. Proto se domníváme, že se USA budou snažit tyto svoje vojenské síly rozmístit i v jiných zemích, jako je například Slovensko.

Dnes v Praze proběhne protestní akce s názvem Ruce pryč od Venezuely, která je součástí mezinárodního hnutí Hands Off Venezuela! Proč si myslíte, že je důležité se takové akce zúčastnit?

Tu akci děláme v rámci mezinárodní kampaně, kterou organizuje Světová rada míru, která je v otázce Venezuely dlouhodobě aktivní a která je i naší spřátelenou organizací. Tuto spolupráci organizujeme dlouhodobě. A právě v této době, kdy ve Venezuele probíhá pokus o puč a kdy Spojené státy vedou ekonomickou, politickou, a zároveň připravují vojenskou aktivitu vůči Venezuele, tak právě v této době jsme přesvědčeni, že je dobré, abychom se v České republice k této věci vyjádřili.

© Sputnik / Sergey Guneev Bolton: USA chtějí vytvořit koalici pro změnu vlády ve Venezuele (VIDEO) Světová rada míru je nevládní organizace a my jsme jejím členem. Ve Venezuele máme členskou organizaci, která se nazývá Výbor mezinárodní solidarity. Dlouhodobě s ní spolupracujeme, a dokonce jsme tam uspořádali několik akcí, schůzí apod. V dubnu připravujeme Mezinárodní misi solidarity ve Venezuele, a to s představiteli této organizace z různých částí světa. Chceme navštívit Venezuelu a poznat na místě tu situaci, která tam skutečně je. Stejně tak chceme v této těžké době lidu Venezuely projevit solidaritu.

Co považujete za největší dosavadní úspěch Českého mírového hnutí? Jaké cíle jste si stanovili pro rok 2019?

Jsme rádi, že jsme byli součástí velkého a širokého hnutí proti možnému budování americké základny u nás (v České republice, pozn. red.). Jsme rádi, že toto hnutí uspělo a že tu dnes nemáme vojenskou základnu. Co se týče tohoto roku, pak kromě akce ve Venezuele chystáme také další aktivity, které se týkají 20. výročí vstupu České republiky do NATO. To proběhne za několik dnů. Společně s dalšími organizacemi chystáme protest a další aktivity, například 20. výročí bombardování Jugoslávie ze strany NATO a následně si chceme připomenout také 70. výročí založení NATO.