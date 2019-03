Fischer ohromil: Rusko se snaží změnit poválečnou mapu Evropy. Je potřeba odpovědět silou

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu, poskytl portálu Forum24.cz rozhovor. Promluvil v něm například o největších hrozbách pro českou bezpečnost či o protiruských sankcích. Podle senátora se Rusko snaží změnit poválečnou mapu Evropy a na to je zapotřebí odpovědět silou.

Z Fischerova pohledu českou bezpečnost nejvíce ohrožují sami Češi. Ti mají totiž podle senátora pocit, že je všude bezpečno, ale přitom si neuvědomují, že za to jiní lidé pokládají život.

„Bezpečnost nemáme zadarmo. Je to zásluha našich vojáků v terénu, našich policistů, ale i spojenců, o které se můžeme opřít. Když naše pošlete na frontovou linii, musíte je vyzbrojit. Dnes sice všichni odsouhlasí, že hrozba terorismu je zásadní problém, ale třeba naše policejní jednotky nemají odpovídající vyzbrojení,“ myslí si Fischer.

Pokud chce ČR řešit bezpečnost, pak podle Fischera nelze jen nasazovat lidi, ale musí se jim dát také prostředky, aby se mohli bránit. Přičemž, jak uvádí sám senátor, se nejedná jen o armádu. Podle jeho názoru by totiž odpovídající vybavení pro boj s terorismem měly mít policejní jednotky v každém kraji. Tak to však není, i když to není drahou záležitostí.

Pavel Fischer dále poukázal na to, že některým aktérům na české politické scéně občas nerozumí. Podle něj totiž častěji mluví k ruskému nebo čínskému publiku. Souhlasí však s tím, že bez dialogu opravdu nelze najít řešení.

Senátor se také pozastavil nad údajnou hrozbou pro Česko ze strany Ruska a Číny. Dle Fischerova názoru je potřeba spolupracovat se spojenci, a také jednat v souladu se zájmy ČR, které v obou státech nejsou dostatečně ohlídány. „Například z hlediska byznysu, právního státu nebo vymahatelnosti práva,“ tvrdí konkrétně Fischer.

„Nesmíme důvěřovat slibům, ale naopak vidět fakta. Rusko se snaží změnit poválečnou mapu Evropy a nerespektuje mezinárodně uznané hranice. Používá k tomu sílu, a na tu je potřeba silou také odpovědět. To je důvod, proč jsme zvolili cestu sankcí, které sice nikomu nedělají radost, ale je to alternativa za přímý ozbrojený konflikt,“ dodal.

„Je na čase, aby se prezident vrátil do své ústavní role. Jako veřejní aktéři nesmíme nechat posouvat hranice přijatelného. A Miloš Zeman toto naše odhodlání musí vidět,“ uzavřel celou věc senátor.