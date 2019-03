Kalousek se postavil za Babiše. TOP 09 se rozdělila kvůli dárku pro Trumpa

Předseda vlády Andrej Babiš se rozhodl, že při své návštěvě USA obdaruje amerického prezidenta Donalda Trumpa pistolí domácí výroby CZ 75 Republika. Jde o vzácnou a bohatě zdobenou zbraň z limitované série sta kusů, která vznikla při příležitosti 100. výročí založení Československa.

Pistole je uložena ve slavnostní dřevěné kazetě. Uvnitř této kazety se nachází fotografické vyobrazení prvního československého prezidenta T. G. Masaryka s prvorepublikovým státním znakem na ručním papíře.

„Jsme potěšeni, že si pan premiér vybral jako dar panu prezidentovi Trumpovi právě naši pistoli CZ-75 Republika, kterou Česká zbrojovka vyrobila speciálně pro sté výročí založení Československa,“ cituje portál slova prezidenta holdingu Česká zbrojovka Group, Lubomíra Kovaříka.

Nicméně to vypadá, že Babišovým výběrem dárku pro amerického prezidenta zdaleka nebyli všichni potěšeni.

Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška se dá vývoj české politiky ilustrovat také na dárcích nejvyšších politických představitelů americkým prezidentům.

„Václav Havel daroval Clintonovi saxofon s podpisem a pověstným srdcem, Babiš daroval Trumpovi pistoli s datem narození. Už fakt jen ten kalašnikov…“ napsal politik na Twitteru.

Za českého premiéra se však překvapivě postavil jiný zástupce Topky, a to Miroslav Kalousek.

„Asi teď mnoho lidí překvapím, možná nepříjemně. Leč mám za to, že pistole ČZ 75 je dokonalý a legendární výrobek českého průmyslu, jeho konstruktérů, techniků a dělníků. Je to vhodný dárek pro amerického prezidenta. Může upozornit na to, co umíme nejlépe na světě,“ napsal šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Pracovní cesta premiéra Andreje Babiše do Spojených států potrvá až do pátku. V ten den by měl ve 21.45 hod (o 6 hodin méně oproti ČR, pozn. red.) odletět z Washingtonu zpět do Prahy.