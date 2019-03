Zeman: Zákaz vjezdu do ČR pro ruského delegáta je hloupou provokací. Bude to mít následky

Český prezident Miloš Zeman se vyjádřil ke skandálu, který se rozhořel v souvislosti s nevpuštěním člena ruské delegace do Česka. Tento krok přitom označil za hloupou provokaci, která by mohla narušit hospodářskou spolupráci. Informoval o tom portál irozhlas.cz.

Portál připomíná, že české úřady zakázaly vjezd do Česka jednomu z účastníků delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova. Ten v pondělí zavítal spolu s ostatními na návštěvu do naší republiky. K takovému kroku mělo být přistoupeno proto, že je zmíněný člen delegace již delší dobu na seznamu nežádoucích osob. Rovněž je prý spolupracovníkem ruských tajných služeb.

„Já to pokládám za dost hloupou provokaci, protože vím, že ruská delegace dokonce uvažovala, že se otočí a vrátí se zpátky,“ myslí si Zeman. „A protože tady byla mezivládní komise, která má pro dobré hospodářské vztahy svůj význam, tak by to na dlouhou dobu narušilo hospodářskou spolupráci,“ vyjádřil se k věci prezident.

K situaci se vyjádřila také Moskva . Podle ní je rozhodnutí úřadů ČR o nevpuštění člena delegace neopodstatněné. Ve čtvrtek to prohlsila mluvčí ruského ministra zahraničí Maria Zacharovová . Ta navíc dodala, že toto rozhodnutí nezůstane bez odezvy.

„Incident považujeme za neslýchaný příklad nepřívětivého počínání české strany, která tak demonstrovala pohrdání základními normami diplomatické slušnosti. Podobné konfrontační výpady samozřejmě nezůstanou bez adekvátní reakce z naší strany,“ uvedla Zacharovová.

A co na to MZV ČR?

Portál uvádí, že daný muž byl poté, co v pondělí přistál na pražském Letišti Václava Havla a prošel pasovou kontrolou, vrácen zpět do Moskvy.

„Je politováníhodné, že ve snaze zavděčit se protiruským silám v zemi i za jejími hranicemi se v Praze stále častěji používají proti ruským diplomatům provokační postupy z arzenálu vízových válek,“ dodala k věci Zacharovová.

K těmto výrokům se však Ministerstvo zahraničí ČR nevyjádřilo. Celou reakci ruské strany tak ponechalo bez komentáře.