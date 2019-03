„Trenýrky na Hradě vám nevadily!“ Kovačík se tvrdě pustil do kritiků Vondráčkovy rozlučky

Poslanci za ANO a KSČM totiž vetovali zařazení daného bodu, který navrhovala Miroslava Němcová (ODS), na program jednání. Následně odmítli také obdobnou snahu Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která se chtěla zabývat „ostudným chováním předsedy Sněmovny“.

Opozici vadí hudební vystoupení současného předsedy Sněmovny Radka Vondráčka z října roku 2017, při kterém vylezl s kytarou na předsednický pult a spolu s dalším poslancem za ANO, Miroslavem Janulíkem, zazpíval. Poté, co byly zveřejněny fotografie, ho ve čtvrtek někteří poslanci vyzvali k rezignaci.

Němcová připomněla, že sál i jeho mobiliář je památkově chráněný. Uvedla také, že si nedokáže představit, že by k něčemu podobnému mohlo dojít v parlamentech jiných zemí.

„Během staletí bylo toto místo mnoha událostí, které se staly mezníky v naší historii a je pod přísnou památkovou ochranou,“ připomněla Němcová.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura obvinil poslance z ANO, že se „bojí o této kauze debatovat nebo i hlasovat“.

„Není to tak dávno, co tady promluvil Paul Ryan,“ připomněl Stanjura vystoupení předsedy Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických. „Umíte si představit, že by tohle udělal Paul Ryan v americkém Kongresu? Umíte si představit, že by to udělal jakýkoli jiný člen Kongresu? A co by se stalo? Už by byl doma, už by měl vyklizenou kancelář, už by neměl mandát člena Kongresu,“ hřímal Stanjura.

Následně se slova ujal předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik a tvrdě se pustil do opozice.

„Já bych té upřímnosti snahy bavit se o tom věřil v okamžiky, kdyby se stejným zápalem kolegyně a kolegové, kteří navrhují tento bod, se tady rozhořčovali nad trenýrkami nad Hradem, nebo kdyby alespoň jemně povytáhli obočí nad řáděním Pussy Riot v chrámu Krista spasitele,“ zaburácel Kováčik.

„Pitomostmi se nehodlám zabývat,“ prohlásil a vyzval k odložení této debaty vzhledem k tomu, že Vondráček stejně není přítomen. Na závěr popřál všem ženám k MDŽ.

Sám Vondráček již dříve označil věc za uzavřenou. Šlo podle něj o rozlučku s končícími poslanci. Po výzvě premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše se ale omluvil.

„Jestliže jsem se dotkl něčích citů, jestli se to opravdu bere jako znesvěcení, jestli se to bere nikoli jako trošku uvolnění, jako zlidštění toho prostoru, tak mě to mrzí a moc se za to omlouvám,“ řekl Frekvenci 1.

Oslava se údajně odehrála v říjnu roku 2017, kdy byl sál v celkové rekonstrukci.