Grospič o setkání Babiše s Trumpem: USA mají primární zájem na ČR v jejich hře vůči Rusku

Hned v samotném úvodu videa Grospič uvádí, že se strana KSČM na premiérovu návštěvu USA dívá dosti kriticky.

„My se na tu cestu díváme velice kriticky. Na jedné straně je dobře, že dokáží státy a jejich státníci k sobě nalézat cestu, na druhé straně si myslíme, že tato cesta nic příliš pozitivního nebo nového pro Českou republiku nepřinesla,“ uvedl.

Podle něj to naopak potvrdilo tradiční vazby, které by klidně označil za polokoloniální a také za satelitní postavení ČR vůči USA. Grospič si dále myslí, že je dobré se ptát, co vlastně budou Spojené státy chtít a čím bude muset Česká republika tuto loajalitu USA splácet.

„Myslím si, že je poměrně neobvyklé, že byl pozván do centrály CIA. Takže to už samo o sobě hovoří o tom, že USA mají primární zájem na České republice a zejména jako na určitém strategickém prostoru, který Česká republika zaujímá v jejich hře vůči např. Ruské federaci,“ pokračuje ve svém komentáři.

© AP Photo / Thierry Charlier Kalousek se postavil za Babiše. TOP 09 se rozdělila kvůli dárku pro Trumpa

Podle jeho slov si KSČM myslí, že by naše republika měla usilovat o vyváženou mírovou politiku se všemi státy ve světě. Tím má tedy na mysli jak USA, tak i Ruskou federaci . Podle něj bychom se rozhodně neměli stávat střetem souboje nějakých velmocí.

Politik dále řekl, že se podle jeho názoru projednávala určitě kauza Huawei. Také se pak mohlo jednat o suverenitě ČR a posouzení českých orgánů, stejně jako mohla přijít řeč na vazby na EU, protože jsme její součástí. Další otázka by se pak mohla týkat NATO. Grospič také prohlásil, že dle něj Česko akceptovalo všechny nepřátele Spojených států za své vlastní.

„(…) To si myslím, že není nic dobrého, protože my bychom měli umět vyslovovat své vlastní názory,“ uvedl.

Když se ho moderátorka ČT24 dotázala, proč si to myslí a jak se to projevilo, uvedl, že to vidíme například na dalším trvání sankcí proti Ruské federaci, ač jde spíše o postoj ČR a EU.

„Také jsme v minulosti již několikrát avizovali, třeba ústy pana prezidenta, že by tyto sankce mohly být zmírněny nebo zrušeny, protože nepřinášejí úplný efekt,“ vysvětlil.

Dle jeho mínění také mohl Andrej Babiš na schůzce s Donaldem Trumpem vznést otázku, že chceme určitým způsobem podporovat Ukrajinu. Místopředseda KSČM uvedl, že jeho strana bude chtít s Babišem danou schůzku, jejímž primárním cílem byla jaderná energetika, projednat. Jedná se prý totiž o národní bezpečnost ČR.

„Budeme chtít o tomto jednat, chtít znát ty závěry a mít jistotu, že se nedostaneme do jednostranného vleku vůči USA,“ prohlásil a dodal, že stejný postup volili i u jiných schůzek.

© REUTERS / David W Cerny Babiš na Hradě mluvil se Zemanem o cestě za Trumpem

Grospič se vyjádřil i k tomu, jak jeho strana nyní pohlíží na samotného premiéra, kterého ve svém proslovu označil za oligarchu. Bere teď jeho strana Andreje Babiše jinak?

„Neznamená to, že to tak bere. Ale mám trošku pocit, že to setkání navozuje tu atmosféru a ten dojem, když jste viděli souznění některých těch názorů a určitou jednostrannou loajalitu vůči všem projevům a názorům Donalda Trumpa.“

Moderátorka však uvedla, že sám Babiš měl prohlásit, že se v některých věcech s americkým lídrem neshodli. Šlo například o otázky energetiky a americký zkapalněný plyn LNG. Stejným případem pak byla otázka vzájemného obchodu EU a USA a úvahy USA o zavádění cel na evropská auta.

„Ano. A tam je Andrej Babiš především vázán názorem EU. A je potřeba říct, (…) že samozřejmě věrně přenesl to stanovisko EU,“ řekl politik.

Co se však dále chystá KSČM s premiérem ohledně dané návštěvy projednat? I na to měl Grospič jasnou odpověď:

„Já si myslím, že to necháme na té schůzce, která určitě proběhne mezi předsedou naší strany a panem premiérem, kde bude podána vzájemná informace. Budeme se bavit samozřejmě asi i o jiných věcech, které souvisejí s plněním programového prohlášení a našich prioritních sedmi bodů. A v rámci toho nevylučuji, že mohou padnout další doprovodné otázky,“ uvedl závěrem.