Klaus se opřel do Macrona: Opusťme EU nadutého polomonarchy, dokud je ještě čas

Ve své řeči francouzský prezident navrhuje vytvoření několika nových orgánů EU, včetně Evropské agentury pro ochranu demokracie, Evropského azylového úřadu a Evropské rady pro vnitřní bezpečnost.

Václav Klaus se tak domnívá, že se může jednat o bezprecedentní zasahování do vnitřních záležitostí členů Evropské unie a podkopávání demokratických zásad. Například Evropská agentura pro ochranu demokracie by měla chránit volební procesy v EU před kybernetickými útoky a manipulacemi, což by podle Klause znamenalo, že určení zástupci nového nadnárodního úřadu budou posuzovat, zda jsou výsledky voleb správné.

Nový azylový úřad a rada pro vnitřní bezpečnost, jak uvádí bývalý český prezident, také neodpovídají zájmům České republiky . Ta by dle něj měla zrevidovat svou účast ve schengenském prostoru. Tento projekt totiž Klaus popisuje jako mylný koncept. Svoboda pohybu přes hranice podle něj nepřispěla k zajištění bezpečnosti v rámci migrační krize, ani ke zjednodušení obchodování.

Dalšími novými orgány, o nichž byla řeč, jsou Evropská banka pro klima, Evropská jednotka pro hygienickou bezpečnost a Evropská rada pro inovace. Podle Klause však bude uplatněn nepřijatelný rozsah nových regulací, což svědčí o tom, že evropské elity v čele s Macronem nepochopili motivaci pro brexit.

„Pokud by nabubřelá „macronovská“ politika měla být dnešní EU vnucena a Macronova „evropská obroda“ realizována, pak bychom z takové EU měli co nejrychleji odejít. Jestli pro někoho naše výzvy k vystoupení z EU dosud zněly jako příliš radikální a málo zodpovědný přístup, děsivá Macronova vize pro nás jiné východisko nenabízí. Opusťme Evropskou unii nadutého francouzského polomonarchy, dokud je ještě čas,“ uzavírá věc Václav Klaus.