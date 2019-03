Musíme si vybrat: USA nebo Čína, varuje Alexandr Vondra

Vondra zhodnotil uplynulou návštěvu českého premiéra Andreje Babiše Spojených států. Je přesvědčen, že v centrále CIA v Langley, kam se ministerský předseda podíval, mu předvedli důkazy toho, že „spolupráce s Huawei při výstavbě kritické infrastruktury znamená riziko, že se čínské tajné služby dostanou do komunikačních center na Západě, tedy i u nás“.

„Nejen nás, ale i Evropany obecně čeká v budoucnosti volba: USA, nebo Čína? Západ, nebo Východ? Já říkám: Západ,“ konstatoval Vondra v souvislostí s kauzou Huawei.

Připustil však, že dnes ve vztazích mezi USA a Českou republikou chybí dominantní téma. Příčinou je podle něj rozhodnutí Trumpova předchůdce Baracka Obamy zrušit radar protiraketové obrany v Brdech.

„Radar by z Česka učinil předmět amerického národně-bezpečnostního zájmu, jakéhosi spojence – plus. Byl by pojistkou, že transatlantická vazba přetrvá nejen proto, že je to v našem zájmu, ale i v zájmu USA. Jde o asymetrický vztah mezi supervelmocí a menší zemí ve středu Evropy, proto je důležité, aby na něm měl zájem i ten větší,“ vysvětlil svůj postoj bývalý ministr zahraničí.

© AP Photo / Alik Keplicz Myslím, že je to restart našich vztahů, řekl Babiš po setkání s Trumpem

Podle něj některé kroky, které Obama učinil byly naivní a často na ně nenavazovaly náležité reakce. Jako první příklad uvedl Arabské jaro.

„Obama ho nejprve přivítal, či skoro podnítil (i ono pojmenování pochází z USA), ale pak syrské povstalce nechal na holičkách a obětoval je Asadovi a Rusko tím pozval zpět na Blízký východ,“ poznamenal.

Druhým chybným krokem byl podle něj „reset“ s Ruskem. „Odpovědí byla jen větší ruská rozpínavost, která vyvrcholila anexí Krymu“. Vondra se proto domnívá, že příchod Trumpa k moci je výrazné zlepšení. „Zdaleka s sebou nenechává takto vorat,“ podotkl.