Chtěl být tramvajákem, stal se hradním mluvčím. Сo bude dělat Ovčáček po ukončení funkce?

Jiří Ovčáček je bývalý český novinář a publicista, a od prosince 2013 tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana. Ten je nyní ve druhém funkčním období a potřetí už kandidovat nemůže. Takže i Ovčáček ve své funkci skončí, a bude mít možnost splnit si svůj dětský sen. V rozhovoru pro portál stars24.cz odhalil tajemství, že v dětství měl období, kdy snil o tom, že se stane tramvajákem.

„Jeden čas jsem chtěl být tramvajákem. Tedy řidičem. Sen se splnil jen částečně. Jsem ředitelem,“ řekl Ovčáček, který je už pět let ředitelem Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Mluvčí prezidenta také sdělil, jak moc se mu změnil život po těchto letech. Pochvaluje si, že vykonává práci, která má všechna klíčová „nej“: „Skvělý šéf, svoboda, tvůrčí atmosféra, zajímavé každodenní události, nádherné historické místo, kde pracuju (…) Mám příležitost účastnit se důležitých událostí doma i v zahraničí, potkávat zajímavé lidi.“

Vykonávat práci mluvčího prezidenta však není jen „sladké“, kromě toho, že musí být k dispozici téměř každou chvílí, musí také umět diskutovat a správně se vyjadřovat v dialogu. O práci po boku prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že jsou s prezidentem kamarádi.

„Jsme přátelé a o důležitých věcech diskutujeme. Doporučuji to každému. Diskuse tříbí mysl a obrušuje hrany,“ radí Ovčáček.

Zatím neví, co by chtěl dělat, až ve funkci mluvčího prezidenta skončí. Ví ale, že zřejmě nepůjde do politiky.

Než se Jiří Ovčáček stal mluvčím prezidenta, pracoval redaktorem a parlamentním zpravodajem Haló novin a byl redaktorem Blesku. Později se stal reportérem deníku Právo, kde se věnoval politickému zpravodajství se zaměřením na sociální demokracii a po zvolení Miloše Zemana prezidentem byl hradním zpravodajem. Na začátku prosince 2013 byl Ovčáček jmenován tiskovým mluvčím prezidenta Miloše Zemana.