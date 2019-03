Jourová: Evropa musí být připravena na to, že ji Peking může digitálně vypnout

Jourová, která má v Evropské unii na starosti portfolio spravedlnosti, ochrany spotřebitelů a rovnost pohlaví, se domnívá, že partnerství EU s Čínou má mít své limity. Upozornila, že v brzké době proběhne jednání k evropsko-čínským vztahům a podle ní je nutné brát do úvahy bezpečnostní hledisko těchto vztahů.

„Říkáme: pojďme být partnery, protože to je důležité pro evropský průmysl. Ale zároveň si zachovejme to, čemu říkám strategická autonomie. To znamená, že i takovéto partnerství má svoje limity,“ říká Jourová. „Velkou roli hraje to, že by nás Čína mohla ‚vypnout‘, ale my ji na oplátku „vypnout“ nemůžeme. Je potřeba pracovat směrem k větší bezpečnosti,“ zdůraznila eurokomisařka.

Komisi opustit nechce

Mimo jiné Jourová uvedla, že je připravena pokračovat i v novém složení Evropské komise. Informovala o tom i premiéra Andreje Babiše, který již dříve uvedl, že bude usilovat o portfolio vnitřního trhu.

Pokud by ho získala, tak by se hlavně soustředila na velké mezery v harmonizaci pravidel pro investory. Kromě vnitřního trhu se Jourová zajímá i o digitální agendu.

„Myslím, že budeme muset hodně přitlačit na to, abychom si vybudovali svůj digitální průmysl. Abychom nebyli závislí na silných hráčích zvenčí, jako jsou USA nebo Čína. To bude portfolio, které bude hodně napojeno na zdroje, jež jsou připraveny v rozpočtu Unie pro budování digitální Evropy a rozvoj umělé inteligence. Od toho si slibujeme docela zásadní ekonomický rozvoj,“ řekla Jourová.

Česko je důvěryhodné ale euroskeptické

Podle ní je Česko vnímáno v Evropské unii jako důvěryhodný partner.

„Řekla bych, že Česká republika včetně vlády a pana premiéra je považována za zemi, která je stabilní ekonomicky i co se týče právního státu. Což se nemusí týkat všech středo a východoevropských zemí,“ podotkla.

Domnívá se však, že Češi jsou po Řecích a Britech největší euroskeptici. Sama ale pracuje na tom, aby se povědomí o EU zlepšilo. Mimo jiné se jedná i o boj proti dvojí kvalitě potravin, který má na starosti coby eurokomisařka.