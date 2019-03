Náhoda? Šéfredaktor MF zveřejnil fotku Havla s Jacksonem, obviněným z pedofilie.

„Asi bude potřeba ty archivy zase trochu promazat," okomentoval Jaroslav Plesl fotografii prezidenta Václava Havla se zesnulým zpěvákem Michaelem Jacksonem. Fotografie byla pořízena během Jacksonovy návštěvy v roce 1996 před jeho koncertem na Letenské pláni.

Plesl svým příspěvkem naráží na obvinění Michaela Jacksona ze zneužívání dětí, kterých se měl zpěvák dopouštět. O nových obviněních se začalo mluvit po premiéře nového filmu režiséra Dana Reeda Leaving Neverland.

Wade Robson a James Safechuck ve filmu podrobně vyprávějí, co jim Michael Jackson údajně udělal. Robson se setkal se zpěvákem ve věku pěti let a Safechuck když mu bylo osm, při natáčení reklamy na Pepsi. Oba prý byli zneužiti, ale až po delší době.

© AP Photo / Cliff Schiappa V USA prodají boty, v nichž Jackson poprvé předvedl „měsíční chůzi“

Jackson opakovaně popíral všechna obvinění ze sexuálního obtěžování, která během let začala vyplouvat na povrch. Správci dědictví Michaela Jacksona vydali tiskovou zprávu, ve které uvádí, že jde o „další zavraždění Michaela Jacksona". Upozorňují na to, že žádný soud nikdy Michaela Jacksona neodsoudil. Muži Wade Robson a James Safechuck, kteří byli údajně zneužiti, nemají žádné důkazy a v minulosti dokonce přísahali, že se to nestalo. Navíc ve zprávě poukazují na to, že režisér si vybral pouze tyto dva a je divné, že vynechal celou řadu jiných svědectví.

V tiskové zprávě je také uvedeno, že Wade Robson se Jacksona opakovaně zastával, a to i po jeho smrti, a že on i jeho rodina dostala hodně díky Jacksonově štědrosti. Až později, když Robson nedostal roli v Jacksonově představení Cirque du Soleil, začal najednou útočit.

Uživatel Jíří Garry Novotný pod Pleslovým příspěvkem dodal vyretušovanou fotografii Stalina s vůdcem NKVD Ježovem a vtipně tak poukázal na to, jak by se mohla fotografie prezidenta Havla s Michaelem Jacksonem poupravit.

Plesl také okomentoval současný problém katolické církve v souvislosti se zneužíváním mladistvých: „Čekám, kdy se objeví ta obvinění přesně v duchu: Katolická církev stovky let tají informace o zneužívání dětí svými oblíbenými popovými zpěváky…"