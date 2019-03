Historik o české integraci do NATO: Přebujelá socialistická armáda byla příliš nákladná

Historik Petr Janoušek poskytl agentuře ČTK rozhovor v souvislosti s 20. výročím vstupu České republiky do NATO. Promluvil v něm například o transformaci české armády, ke které došlo při sbližování s Aliancí, nebo o rozšíření NATO na Východ. Podle historika se v létě 1993 z rozšíření NATO stala otázka, které se už nedalo vyhnout.

Podle Janouška hlavní otázkou, kterou si českoslovenští politici položili, bylo to, jak zajistit dlouhodobou bezpečnost státu. Když mluvíme o NATO, nemůžeme se nezmínit o Václavu Havlovi, který podle historika přivedl zemi do NATO. Od roku 1990 lze vztahy mezi Prahou a NATO charakterizovat jako velmi intenzivní. A v březnu 1991 Havel navštívil štáb NATO v Bruselu.

© AP Photo / Petr David Josek Česká armáda v NATO dospěla? Jako Rudá armáda po Stalingradu a Kursku? Názor

Při analýze této otázky Janoušek dospěl k závěru, že se Českoslováci ukázali být dobrými spojenci ihned po rozpadu Varšavské smlouvy . Právě tehdy byla odeslána československá mise do Perského zálivu.

Nicméně teprve po zvolení prezidentem Billa Clintona se situace skutečně změnila. Clinton nejprve věřil, že země střední a východní Evropy se kvůli svému skeptickému postoji nepřipojí k NATO, ale později Clinton pochopil, že se mýlil.

„V létě 1993 se rozšíření NATO stalo otázkou, které se již nebylo možné vyhnout. V tomto období se zároveň diskutovalo o projektu Partnerství pro mír, který měl mimo jiné nabídnout platformu pro vojenskou spolupráci mezi NATO a zeměmi, které o partnerství projeví zájem,“ řekl Janoušek.

Podle názoru historika Havel věřil, že integrace do NATO je nutná z mnoha důvodů, z nichž první je solidární odpovědnost za evropskou bezpečnost.

„Nešlo tedy jen o vlastní bezpečnostní záruky, ale také o širší pojetí evropské bezpečnosti,“ upřesnil Janoušek.

Hlavním obdobím v otázce vstupu do NATO byly podle Janouška roky 1993 až 1998. V té době byl náčelníkem generálního štábu české armády Jiří Nekvasil. V lednu 1994 navštívil Clinton Českou republiku, což se stalo symbolickým aktem, potvrzujícím přijetí nového směru.

Česká republika vstoupila do NATO dne 12. března 1999. Rozhodnutí nabídnout členství České republice, Polsku a Maďarsku bylo však přijato již v roce 1997 na summitu v Madridu. Poslanecká sněmovna schválila vstup České republiky do NATO dne 15. dubna 1998 a senát to učinil 30. dubna.