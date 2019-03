„Hanba pozérskému bláznovství“. Ekonom Weigl se pustil do zelených

Ekonom a ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl se negativně vyjádřil proti zeleným zachráncům světa, kteří do svých aktivit zapojují už i děti. Jak píše ekonom, protispolečenské bludy zelených extrémistů vyzývají k vyhlášení „stavu klimatické nouze“ a tím omezit svobodu veřejnou mocí.

Na stránce Institutu se objevil článek ředitele Jiřího Weigla, ve kterém ekonom varuje před západní klimatickou hysterií, která se rozřešuje už i na školáky. „Boj proti změnám klimatu nechozením do školy je světový hit, a i u nás se už objevili hlupáci, kteří se to pokoušejí napodobit, a ti, kteří to jako chvályhodnou občanskou aktivitu oslavují,“ píše Weigl.

Podle autora se zelení extremisté snaží omezit svobody veřejné moci, také pomocí svých požadavků. Jeden z takových se objevil na pražském magistrátu s názvem „Staňme se spojenci v boji proti budoucnosti klimatického rozvratu“. V němž požaduje, aby byl vyhlášen „stav klimatické nouze“ a začalo se jednat v zájmu planety. Ekonom dodává, že stav nouze znamená „do roku 2030 fungovat s neutrálními emisemi skleníkových plynů“.

Podle Weigla signatáři chápou, že Češi se staví skepticky vůči takovým aktivitám, proto adresují svou výzvu svým ideovým spojencům v pražskému magistrátu.

Ale nejde jen o klima. „Původcem těchto aktivit však není pouze „klimatický žal“ (climate grief), ale vznešená módní psychiatrická diagnóza, kterou na Západě propagují ti nejuvědomělejší z šiřitelů dobra. Čertovo kopýtko z provolání vykoukne v samém konci, v nejasné poznámce, že hrozba klimatického rozvratu musí znamenat „nastavení jiných pravidel pro financování a řízení kulturních institucí,“ vysvětluje ekonom.