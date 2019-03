Průzkum: TOP 09 a lidovci mimo sněmovnu. ANO stále na čele

Podle průzkumu agentury Kantar CZ by volby vyhrálo s velkým náskokem ANO. ODS a Piráti by dostali o zhruba polovinu hlasů méně, informuje portál globe24.cz. Jedná se o průzkum z přelomu února a března.

Piráti by podle informací získali 17,5 % hlasů, ODS 12,5 %. Z dalších stran by SPD dostala 9,5 % hlasů. ČSSD by skončila s výsledkem 6,5 % hlasů. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by uzavírali komunisté se 6 % hlasů.

Lidovci a TOP 09 by se podle průzkumu společnosti do sněmovny nedostali, jelikož by jejich volební výsledek nepřekonal hranici 5 % hlasů.

Centra pro průzkum veřejného mínění již několik měsíců ve svých volebních průzkumech ukazují na fakt, že politická strana TOP 09 se pohybuje na hranici nutné pro vstup Poslanecké sněmovny.