Podpora či polibek smrti? Schwarzenberg na videu podpořil Čaputovou (VIDEO)

„Já jsem během posledních 30 let zažil několik prezidentů, u nás, ale i na Slovensku, kteří se spíše chovali jako zvolení panovníci, nikoli jako služebníci státu. Tudíž by mě velmi zajímal ženský přístup,“ prohlásil Schwarzenberg.

Na videu je vidět, jak proti němu během jeho projevu sedí kandidátka na post prezidenta Slovenska Zuzana Čaputová. Ta ovšem do Schwarzenbergova projevu nijak nevstupovala.

„Myslím si, že je zralý čas, opravdu čas dozrál, aby byla zvolená žena. Ony mají přece jen lepší a pozitivnější myšlení, co jsem v životě viděl. Kdyby byla zvolena prezidentka na Slovensku, tak by to byla změna nejen pro Slovensko, ale i pro celou střední Evropu,“ dodal český politik.

První kolo prezidentských voleb na Slovensku proběhne 16. března. Čaputová patří k volebním favoritům.