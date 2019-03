Tibetská vlajka: Móda a protest proti Zemanovi?

Rok se s rokem sešel a na státních budovách některých českých měst vlaje opět vlajka neexistujícího státu. Ne, opravdu nejde o vlajku Doněcké lidové republiky nebo snad Katalánska. Přesně 748 českých obcí vyvěsilo vlajku Tibetu. Je to zhruba o deset měst víc než loni. Letos se opět připojí pražská radnice, která po změně vedení zaujala k Číně kritický postoj.

© AFP 2018 / Deshakalyan Chowdhury Nad magistrátem v Praze dnes zavlaje tibetská vlajka

Úřady, školy či instituce tibetskou vlajku vyvěšují 10. března jako symbolické připomenutí protičínského povstání v roce 1959, při kterém zemřelo údajně 80 tisíc Tibeťanů. Akce na podporu Tibetu se budou konat v Česku po celý březen.

Akce je zřetelně politicky motivovaná a čínské velvyslanectví na ni v minulosti reagovalo. Letos možná bude také reagovat. Česko zvolilo až provokativně příkrý antičínský kurz. Má vyvěšování tibetských vlajek nějaký zjevný smysl, nebo to je jen móda s docela hezky vypadajícím praporem?

Sputnik se na názor na vyvěšování tibetských vlajek v českých městech zeptal známého sociologa, analytika a bývalého poslance za KSČM Jana Klána.

„Přijde mi to celé postavené na hlavu. Především je třeba si uvědomit, že s vyvěšování tibetské vlajky u nás začala TOP 09 a další pravicové strany, které chtěly vyjádřit svůj antičínský a antilevicový postoj. Tyto politické strany a skupiny osob jsou však v rozporu, neboť na jedné straně deklarují, že se hlásí k Západu, ale na druhé straně nerespektují jednotu Číny a podporují tibetské separatistické tendence, což ale není postoj západních zemí. Všechny země Evropské unie i USA, stejně jako OSN, Rusko a mnohé další země, respektují jednotu Číny, přičemž do této jednotné Číny patří také Tibet," říká.

Analytik se také pozastavuje nad účelem akce. Podle jeho mínění na takovou zmatenou protestní akci nebudou moc lidi zvědaví. A když ano, půjde o skalní přívržence většinou pravicových politických stran nebo lidi, kterým vadí nějakým způsobem Čína, ale nevědí, jak protestovat přímo proti Číně. „Ale položte si otázku: k čemu to bude dobré? Akorát budeme pro srandu králíkům. Co ostatní státy v Evropské unii a Evropě? A co Velká Británie? Budou tam lidé křičet, že Britové museli odejít například z Británií obsazené oblasti Hongkongu, který museli podle platné smlouvy v roce 1997 předat pod správu Číně? Nebudou,“ míní.

Svědčí to o tom, že vyvěšování tibetských vlajek je jakási móda? Nebo v tom je politické přesvědčení? Klán si myslí, že jde o obojí. Ale je třeba si uvědomit, že jen malý počet měst totiž bude vlajku vyvěšovat. „Ani bych se nedivil, kdyby přitom někde vyvěsili naopak čínskou vlajku. Názorů je mnoho. Je třeba vidět, že se v případě vyvěšování tibetské vlajky míchá určitý protest proti prezidentovi Miloši Zemanovi, který s Čínou udržuje dobré vztahy, protože si uvědomuje její váhu na ekonomickém poli a je zastáncem multipolárního světa. Takže vyvěšování tibetské vlajky bude mít dopad také směrem k prezidentovi, když ti, kdo budou vlajku vyvěšovat, budou tvrdit, že se nejedná jen o protest proti Číně, ale také právě proti prezidentovi. Navíc je to určitý typ módy. Možná přitom vyvěšovatelům zatleská Donald Trump z USA, protože vede s Čínou obchodní válku, protože zboží z USA není konkurenceschopné na světovém trhu. Tím tato akce skončí," říká sociolog.

© AP Photo / Ashwini Bhatia Tibetský premiér uvedl, že je ČR pro jeho zemi inspirací a ocenil vyvěšení tibetské vlajky

Dobrou otázkou je, zda-li aktivisté podporující svobodu Tibetu vůbec znají pravdu, jak se žilo v oblasti před připojením k Číně. Ani tibetské autority neskrývají, že jejich režim byl tvrdě feudální.

„Pravděpodobně pravdu neznají a ani o ni nemají zájem. Kolik z nich tuto oblast skutečně nastudovalo v literatuře a kolik z nich se bylo v této oblasti podívat osobně? Možná někdo ano, ale moc jich asi podle jejich veřejných prezentací nebylo. Osobně jsem tam nebyl, nicméně z archivních materiálů vím, že tam panovaly represivní podmínky a velká chudoba. Byl to feudální režim a dalajláma nebyl nikým zvolen. Dnes je naopak Tibet propojen s okolním světem moderní železnicí, kterou tam čínská vláda nedávno nechala nákladně přes věčně zamrzlá teritoria ve velké nadmořské výšce vybudovat. Lidé v Tibetu tímto propojením získali větší životní úroveň," říká bývalý poslanec.

Co na to Čína? Z české strany se antičínské výpady poslední dobou množí. Bude reagovat na vyvěšování tibetských vlajek v českých městech, když to letos bude 60 let od připojení Tibetu k Číně? Klán poukazuje na důležitá fakta.

„Čínští představitelé se možná k tomu trochu vyjádří, nebo to nechají bez povšimnutí. Ti, kdo budou vyvěšovat tibetskou vlajku, by si měli uvědomit, že naše republika je stejně velká jako nějaký okres v Číně. Někteří čeští politici ale budou celou věc eskalovat právě proti Miloši Zemanovi za jeho vztah k Číně. Poté se do toho možná v manipulativních médiích zaplete kauza Huawei. Jinak si možná mnozí lidé ve světě řeknou, že vyvěšovatelé vlajky jsou padlí na hlavu. Někteří čeští pseudoobhájci lidských práv si budou stát za svým, že se v Číně porušují lidská práva, a přitom budou ignorovat porušování lidských práv například na Guantánamu, nebo vůči různým etnickým skupinám v USA. Zkrátka typické posuzování podle dvojího metru," říká.

Sputnik se nemohl pana Klána nezeptat, jak se to s tibetskou vlajkou bude mít v jeho bydlišti. „Netroufnu si tvrdit, zda v Kutné Hoře bude viset tibetská vlajka, ale ani bych se tomu nedivil, protože na radnici vládnou také Piráti. A ti stejně jako v Praze asi budou chtít vlajku vyvěsit, protože jsou nezkušení, neznají příliš mezinárodní politiku a potřebují na sebe upoutat jakkoli pozornost. K tomu pak ale musím dodat, že místo zmateného vyvěšování vlajky by měli raději dělat podstatné věci, primárně se starat o rozvoj města a snažit se do našeho historického města například přivítat turisty, včetně těch z Číny. Neměli by je odrazovat. Musíme si uvědomit, že svět už není rozdělen na dva bloky, tak jako za studené války, ani už nežijeme v unipolárním světě. Svět je dnes multipolární, s mnoha póly, jedním z nich je Čína," říká analytik.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce