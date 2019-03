Zbraně občan vůbec nepotřebuje. Šéfredaktora Forum 24 Pavla Šafra přirovnali k Himmlerovi

Šéfredaktor Forum 24 Pavel Šafr na Twitteru prohlásil, že občané nepotřebují zbraně. Jedná se prý o ukázku primitivismu. Na to prudce zareagovali někteří uživatelé této sociální sítě, kteří poukázali na podobnost vyjádření Šafra s vyjádřeními jednoho z představitelů nacistů, šéfa Gestapa Heinricha Himmlera.

„Zbraně v moderní civilizaci občan vůbec nepotřebuje. Potřebujeme funkční policii. A celá tato kampaň pro ozbrojování lidí je ukázkou primitivismu," napsal šéfredaktor portálu Forum 24 Pavel Šafr.

Na toto vyjádření drsně zareagoval uživatel jménem Cornuto, který na svém Twitteru publikoval citát německého nacistického vůdce SS a Gestapa Heinricha Himmlera: „Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstoupit do SA nebo SS — obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou." Citát je dostupný na Wikipedii. Uživatel porovnal klíčové části citátu Himmlera se slovy Pavla Šafra a poukázal na značnou shodu.

​Napište nám do komentářů, co si myslíte vy. Měli by občané držet zbraně?