V 64 letech zemřela romská zpěvačka Věra Bílá

Zemřela romská zpěvačka Věra Bílá, včera ve 23 hodin byla záchrankou převezena do Fakultní nemocnice v Plzni. Do nemocnice se dostala ve velmi vážném stavu a ve věku 64 let zemřela. Blesku informaci potvrdil její synovec, který se po smrti zpěvačky zhroutil.