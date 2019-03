Trump není gentleman? Monika Babišová prozradila, co ji šokovalo v Bílém domě

Na začátku premiérova manželka poznamenala, že byla překvapena tím, jak uvolněná atmosféra v Bílém domě panovala.

Zajímavé pro ni bylo i to, že Oválná pracovna ve skutečnosti není tak velká, jak působí ve filmech.

Když šlo o to, jaké dojmy má z Donalda Trumpa, Monika ocenila jeho chování jako k dámě.

„Nevím, jestli flirtuje, se mnou určitě neflirtoval. Ale je přirozený. Několikrát mi řekl, jak mi to sluší, i před Andrejem. Dokonce i Melanii povídal: Podívej, jak je pěkná. Myslím ale, že je prostě takový, že tak mluví a připadá mu to normální. Je to takový folklor, rozhodně to nelze brát jako flirtování. Já na to Donaldu Trumpovi obratem odpověděla, že má moc krásnou manželku,” popsala situaci Babišova manželka.

Na druhou stranu Monika uznala, že spolu s Melanií byly v šoku, když se všichni před Bílým domem setkali, Donald Trump okamžitě vzal jejího manžela, vyrazil s ním dovnitř a dámy tam nechali stát. Standardně se tam vždy všichni fotí.

„Donald Trump na to asi nejspíš zapomněl. I Melanie na něj křičela: „Honey, honey…“ aby se vrátil. Ale on ji asi neslyšel, byl už zabraný do hovoru s Andrejem a šel dál. Podívaly jsme se na sebe, pokrčily rameny s tím, že samotné se asi fotit nebudeme, a šly za nimi,” okomentovala svízelnou situaci premiérova choť.

Pak v rozhovoru přišla řada na zážitky spojené s trávením času s první dámou USA. Monika neskrývala, že se zpočátku bála této části programu, protože, když se viděly v Paříži, Melanie se jí zdála chladná. Návštěva Bílého domů odhalila Melanii úplně z jiné strany. Byla moc příjemná.

„Když jsme se po úvodním setkání odpojily od našich manželů, provedla mě Melanie celým Bílým domem. Bavily jsme se o všech těch sálech, o tom, co kde je. Trochu i o interiérech a tom, jak to tam funguje, co z interiéru se smí měnit a co ne. Pak jsme si povídaly o dětech, o charitě, já jí vyprávěla o naší nadaci, co vše děláme,“ popsala své dojmy Monika.

Dodala, že Melanie nadaci nemá, protože coby manželka prezidenta nesmí vybírat peníze. Nicméně má svůj projekt „Be Best“, který je zaměřený na podporu dětí ve vzdělávání a zdravém životním stylu.

Rovněž se Monika dozvěděla, jak vypadá pracovní den Trumpovy manželky. Navíc se mluvilo o rodinách a módě.

Monika považuje návštěvu za velmi úspěšnou, ale netajila, že se na to s manželem hodně připravovali. Navíc samotný program Moniky byl velmi nabitý. Jde mimo jiné o návštěvu Boys and Girls Clubs, což je charitativní organizace pomáhající mladým lidem s postižením, nebo v Katzen Arts Center, kde vystavovali díla českého experimentálního umělce Jiřího Koláře.

„Byla jsem z toho hodně ve stresu, nemohla jsem spát. Jestli jsem během těch tří nocí ve Washingtonu naspala devět hodin, tak je to hodně. Byla to velká zodpovědnost, věděla jsem, že budu pod velkým drobnohledem, protože to pro naši zemi byl velký den,” uvedla na závěr rozhovoru premiérova manželka.

Co se týče oblečení, vzhledem k tomu, že Monika byla pod velkým tlakem, tentokrát si pro jistotu s sebou vzala svého kamaráda – stylistu Filipa Vaňka – aby jí posvětil, co si vybrala. Nezachránilo ji to před některými nelichotivými komentáři na sociálních sítích, ale premiérová choť se domnívá, že za sebe udělala maximum, aby v Bílém domě dobře reprezentovala, a nic nepodcenila.