Ztrácíme tuto zemi, varuje Klaus mladší. Poslanci jako ovce implementují evropská nařízení

„Ztráta suverenity českého parlamentu je děsivá,“ začíná Klaus mladší svůj dnešní příspěvek na svém Facebooku.

Následně se ve svém komentáři vrátil ke včerejšímu vystoupení ve Sněmovně. Rebel ODS se neudržel a přirovnal bruselské zákonodárství k transportům Židů za nacismu. Politik píše, že možná byl jeho příměr k suverenitě „židovského výboru“ příliš drakonický, ale podle něj je u 60 % zákonů, které politici doručují českým občanům, míra naší suverenity NULA.

„Jen implementujeme evropské směrnice a nařízení. Povinně a ještě si to musíme potupně sami sepsat a dělat, že to projednáváme a hlasujeme o tom.

1) Proč to v Bruselu nepřeloží do češtiny a nevydají tady věstníkem? Aby to dělalo dojem, že to sami chceme? Jako včera třeba GDPR?

Vždyť to by česká sněmovna v životě nepřijala, patrně by to ani nikdo nenavrhl - stejně jako "evropský zatykač" a tisíce dalších věcí.

2) Poslanci v kampani pobíhají po republice, slibují občanům, že je budou zastupovat a co vše udělají. Kdyby byli fér, museli by říci - ze tří pětin budu jen hlasovací automat a jak ovce budu implementovat evropská nařízení. Z menší části budu hlasovat a navrhovat zákony dle svého přesvědčení a dle vůle svých voličů,“ uvádí Václav Klaus ml.

Na závěr poslanec Klaus mladší uvádí, že ztrácíme tuto zemi a on křičí a snaží se na to lidi upozornit.

„Už nevím jak. Teď se nikdo z mediálních a politických nepřátel nebude bavit o meritu věci - ale snažit se mě umlčet, že jsem použil nevhodný příměr. A dávat mi do pusy něco, co jsem neřekl. Ti největší lumpové se ze mě pokusí dělat antisemitu,“ ukončil Václav Klaus mladší svůj příspěvek na Facebooku.