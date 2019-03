Zdá se, že někdo vyhazuje dolary z okna. Ovčáčka zaskočil článek o ruských dezinformacích

Publikace podotýká, že v boji proti dezinformacím analytik spolupracuje s NATO, zjištění jeho týmu získala takový ohlas, že od vlád Velké Británie a USA dostal na boj s fake news grant 250 tisíc dolarů. Navíc autoři materiálu poznamenali, že Vrábel a jeho tým zvítězil díky prezentaci systému varování proti ruské propagandě a fake news.

Jedním z témat rozhovoru byl Miloš Zeman a jeho někdejší soupeř v prezidentských volbách Jiří Drahoš, kde Vrábel uvedl, že dezinformační kampaně rozhodly o vítězi.

„Když šla volba do finále, mezi prvním a druhým kolem, nebyl důvod, aby měl Zeman větší podíl na zpravodajském koláči. V Americe by to nebylo přípustné. Oba kandidáti tam dostávají v médiích stejný prostor, v Česku byla situace výrazně jiná. V online médiích to bylo výrazně vychýleno ve prospěch Zemana, rozdíl byl deset procent v jeho prospěch. U televizí byl rozdíl daleko větší,“ okomentoval svůj názor Vrábel.

Tiskový mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček zareagoval na tento článek na svém Facebooku, o němž v publikovaném rozhovoru také šlo jako o nástroj šíření propagandy, který údajně podle slov analytika rozděluje a radikalizuje společnost.

Na článek a příspěvek prezidentova tiskového mluvčího zareagovali i další uživatelé sociální sítě.

Někteří se rozhodli pro zcela opodstatněný komentář a kriticky se vyjádřili vůči Vrábelovi.

Další zaujali poněkud odlišnou pozici.

*názory čtenářů redakce ponechala v původním znění