Žádné informace, žádné občerstvení. Zákaz boeingů zkomplikoval lidem návrat do Prahy

Jde o komplikaci návratu z dovolené i služebních cest. Píše o tom blesk.cz s odkazem na zkušenosti moderátorky Veroniky Farářové, která se podělila o své dojmy s redakcí.

Článek uvádí, že hvězda se společně se svou maminkou vracela z Dubaje, kdy vstoupil v platnost zmíněný zákaz, takže musely na svůj na návrat do Prahy počkat, a to v Turecku.

„Mířili jsme do Istanbulu a tvrdili nám, že jen natankujeme a poletíme dál. Už v té době jim ale muselo být jasné, že to nepůjde,“ popsala situaci Veronika.

Dále uvedla, že se muselo letět do Ankary, protože Istanbul byl plný. Pak měli cestující čekat několik hodin, kdy se společnost snažila vyřešit problém.

Farářová si stěžovala, že nikdo je nijak neinformoval a lidé jen mohli hádat, co se děje. Moderátorka zdůraznila, že během dlouhé doby cestující nedostali ani nic k jídlu, což špatně nesly rodiny s dětmi.

Dále článek uvádí, že v průběhu noci byly ženy odvezeny do hotelu v Ankaře, kde tráví čas doteď.

„Bylo to náročné, jsme 20 hodin na cestě. Dvě hodiny spánku. Ale v hotelu jsme dostali snídani,“ okomentovala příběh Farářová.

Paradoxem je to, že i nadále je to s informacemi komplikované. Takže stoprocentně neví, kdy se dostane domů, ale doufá, že by to mělo být ve středu večer.

Farářová není samozřejmě jediná, kdo se vrátí se smutnými dojmy z cesty. Další cestující, Petr Urbánek, jak se píše ve článku, v dopise pro ČTK napsal o nedostatku informací.

„Cestujícím nebylo více než dvě hodiny poskytnuto žádné občerstvení, ubytování ani informace o dalším postupu. Byli drženi v tranzitní letištní hale a nebylo jim umožněno, aby ji opustili a zaplatili si hotel sami. Nakonec po 2,5 hodinách hromadně prošli pasovou kontrolou a do hotelu se dostali až po téměř čtyřech hodinách od přistání,“ okomentoval své smutné zkušenosti muž.