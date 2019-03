Schwarzenberg nešetřil Klause ml. ani ve špitálu: Nemohu ho brát vážně, už je úplně mimo

Karel Schwarzenberg okomentoval výzvy ODS, která Klause mladšího vyzývá, aby kvůli jeho kontroverznímu výroku na plénu Sněmovny odešel z poslaneckého klubu.

Podpora či polibek smrti? Schwarzenberg na videu podpořil Čaputovou (VIDEO)

„Projednáváme něco, co občané ČR nechtějí. To je nařízení EU, to sem přilítlo a my tu zoufale teď hledáme, jak to zmírnit. Mně to připomíná, jak když jsme židovský výbor, který má vypravit transport a my jen tak rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme a ty půjdou až příštím vlakem, a jinak děláme to, co nám řeknou,” prohlásil Klaus ml. v úterý.

Podle Schwarzenberga by vyloučení Klause juniora bylo rozumné.

„Václav Klaus mladší, je mi líto, ale už ho dávno nemohu bráti vážně, ten už je úplně mimo,“ uvedl čestný předseda TOP 09 pro portál Blesk.

Schwarzenberg v nemocnici také přijal slovenskou prezidentskou kandidátku Zuzanu Čaputovou, která by podle průzkumu mohla vyhrát první kolo. Jak uvedl, má s ní spoustu vzájemných přátel a podle něho je ideální kandidátkou na prezidenta Slovenska.

„Já jsem řekl: Škoda, že nejsem Slovák, já bych jí rád pomohl,“ prohlásil.

Nejstarší český poslanec mimo jiné uvedl, že se ve špitálu již poněkud nudí a doufá, že dlouho v péči doktorů nezůstane a už se brzy bude moci vrátit domů.

Minulý čtvrtek Schwarzenberg podstoupil náročnou operaci, během které mu lékaři vyměnili srdeční chlopeň. Kvůli alergii na heparin kníže podstoupil zákrok jen s lokální anestezií.