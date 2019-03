Čučkaři znovu bijí na poplach. Šéf BIS prozradil, o co prý jde Rusku v evropských volbách

„Analýzou dostupných a zpravodajských informací a analýzou událostí, ke kterým došlo v minulých letech, docházíme k tomu, že hlavním státním aktérem, který má zájem na ovlivnění voleb a demokratických procesů, je Ruská federace,“ cituje prohlášení šéfa kontrarozvědky v Senátu týdeník Respekt.

Koudelka však dodal, že podle jeho názoru to nemusí být jenom Rusko , kdo by mohl do voleb zasahovat. Z jeho hlediska ten úspěch, kterého dle něj dosáhlo Rusko, může povzbudit i další země.

Jak uvedl šéf BIS, k ovlivňování voleb se používají kombinované metody, mezi které například patří manipulace s informacemi, hackování volební infrastruktury nebo přímé sponzorování konkrétní politické strany a kampaně.

„U evropských voleb jde o oslabení vnitřní integrace EU a oslabení jednotlivých zemí,“ vysvětlil Koudelka údajné cíle Ruska.

Ředitel kontrarozvědky také senátorům řekl, že už i Česko čelilo masivní dezinformační kampani a to v souvislosti s „nevhodně zvolenou formulací” poznámky BIS v její nejnovější veřejné výroční zprávě. Kontrarozvědka totiž uvedla, že „moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury“.

Koudelka poukázal, že poznámka vyvolala veřejnou debatu a hromadnými maily se začaly šířit dezinformace, že BIS manipuluje dějiny. „Cíl byl samozřejmě diskreditovat a oslabit BIS,“ sdělil šéf kontrarozvědky senátorům.

V Senátu také vystoupil odborník na dezinformace Jakub Kalenský. Podle něho totiž Rusko bude v evropských volbách podporovat ty strany, které zpochybňují ukotvení Česka na Západě či členství v EU. „Mluvím o dvou extrémech. Jak nalevo, tedy komunistech - tak napravo, kde nejvýraznějším příjemce ruských dezinformací bývá SPD,“ prohlásil.

Na začátku prosince Bezpečnostní informační služba zveřejnila výroční zprávu za rok 2017, ve které varovala před rostoucím vlivem Ruska. BIS uvádí, že Rusko při své zpravodajské činnosti v Česku těží z velké diplomatické mise v Praze i lehkovážného přístupu politiků a státních zaměstnanců k interním informacím. Rusko se podle kontrarozvědky v ČR orientuje na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů.

Dne 6. prosince prezident Miloš Zeman v TV Barrandov uvedl, že ve výroční zprávě BIS chybí konkrétní důkazy. Podle něho je kontrarozvědka neschopná a popřel, že by se v Česku nacházeli ruští a čínští špióni. „Jsou to čučkaři,” prohlásil Zeman na stranu BIS.