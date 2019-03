Okamura vysvětlil, proč nelze věřit západním „spojencům“

„Pro západní mocnosti jsme jenom kolonie!“ Lídr SPD připomněl 80 let od okupace naší vlasti Německem. V písemném projevu, který Okamura zveřejnil na sociální síti, zaznělo o nutnosti budování samostatného suverénního státu a roli Čechů v minulém a dnešním světě.

Je tomu teprve 80 let od okamžiku, kdy náš západní soused, tehdy nacistická Třetí říše, za tichého souhlasu západních velmocí Francie a Británie vojensky obsadil zbylé české a moravské země a učinil z nich tzv. Protektorát.

Lídr Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura nenechal tuto událost stranou. Ve zveřejněném příspěvku politik píše, že vyústění mnichovské zrady našich tří západních „spojenců“ by mělo být pro Česko hlavně poučením, jelikož při zabezpečení své suverenity a svobody musíme spoléhat především sami na sebe, protože „spojenci“ nás mohou kdykoli zradit, když to bude pro ně výhodné.

Politik zdůrazňuje, že v Mnichově se o „nás bez nás“ dohodly Německo, Itálie, Francie a Británie, což jsou nyní naši „spojenci“. Nikde ale není napsáno, že nás nemohou kdykoli v budoucnu bez mrknutí oka znovu zradit.

„Musíme budovat silný suverénní národní stát a funkční armádu, která bude bránit naše území a která nebude určená na zahraniční mise,“ tvrdí Okamura.

Zároveň lídr hnutí konstatuje, že společné skutečné klíčové zájmy nyní mají státy Visegrádské čtyřky, tedy Česka, Maďarska, Polska, Slovenska, a státy střední Evropy. Ale pro západní mocnosti jsme - podobně jako v roce 1938 - jenom kolonie, ve které vidí odbytiště pro své šmejdy, levnou pracovní sílu a místo, ze kterého mohou vysávat zisky.

Závěrem pak Okamura vzpomíná na velké Čechy, jako jsou sv. Václav, Karel IV. a na naše vojáky, kteří padli v mnoha válkách. Dlužíme to našim předkům, kteří umírali pro naši nezávislou vlast, píše politik.

„Proto voláme k mobilizaci všechny věrné Čechy, Moravany a Slezany k boji za naši svobodnou vlast!

Byli jsme i před Evropskou unií, budeme i po ní!“ uzavírá.

Minulý týden se Tomio Okamura vyjádřil k setkání premiéra Andreje Babiše s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Shrnul slova politiků do seznamu o sedmi bodech a dodal, že česká armáda podle něj bude bojovat tam, kde si o to řeknou ve Washingtonu, a to i na Ukrajině. Jde o jednostranné obětování zájmů České republiky ve prospěch zájmů USA. S touto politikou vlády strany ANO, ČSSD a KSČM nesouhlasí, uvedl Okamura.