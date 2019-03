Proč se Krym připojil k Rusku? Může za to Česko, tvrdí Topolánek

Portál Parlamentní listy informoval o tom, že do Topol show bývalého českého premiéra Mirka Topolánka zavítal jako host Jindřich Šídlo. Šídlo je novinářem, redaktorem a také moderátorem na Seznamu a v rozhovoru se s Topolánkem bavil například o médiích, zahraniční politice či politice u nás.

Podle portálu se Topolánek v úvodu zmínil o Šídlově kariéře. Zmínil, kde všude nyní působí a zajímalo ho, co se stalo „s tím ostrým, neúprosným, nikomu neodpouštějícím, nicméně korektním novinářem peroutkovského ražení“. Novinář tvrdil, že se nic nezměnilo a dodal, že stále dělá to, co dříve, ale prý jinou formou.

Šídlo pracoval v několika médiích, a nakonec se usídlil na Seznamu. Topolánek si neodpustil dotaz, zda jeho odchod souvisel se změnami vlastníků daných médií.

„Můj odchod do Seznamu neměl se změnami vlastníků nic společného. Andrej Babiš se několikrát snažil tvrdit, že jsem odešel kvůli tomu, co se dělo ve vydavatelství Economia pod Zdeňkem Bakalou. To není pravda, já si na Zdeňka Bakalu nemůžu vůbec stěžovat jako na majitele,“ reagoval novinář.

Svůj odchod vysvětlil tak, že chtěl po letech zkusit něco nového. Připouští však, že se média změnila. Podle něj totiž neví, jak se čelit digitalizaci. Za další důvod ale považuje i již zmiňovanou změnu vlastníků.

Topolánek představil svůj názor na danou věc a uvedl, že se média určitým způsobem názorově vyprofilovala. Podle něj tak již všichni stejně ploše a korektně. A jaký názor má Šídlo na veřejnoprávní média – jsou potřeba?

„Ve chvíli, kdy tady ne úplně nepodstatná část trhu patří předsedovi vlády nebo jeho svěřeneckým fondům, tak je budete potřebovat vždycky. Samozřejmě funguje to do té doby, dokud mají ta veřejnoprávní média slušné vedení. Kdy prostě zachovávají, proč jsou zřízena, neutralitu,“ odpověděl.

Dalším velkým tématem se stala zahraniční politika. V této souvislosti se Topolánek svého hosta zeptal, jak pohlíží na „totálně rozdrobenou, rozbitou zahraniční politiku České republiky“. Tu expremiér popsal jako politiku, v níž na jedné straně stojí „poměrně slušně vypadající“ ministr Petříček, na straně druhé premiér Andrej Babiš a jeho „selfíčkové, píárové aktivity“ a v neposlední řadě prezident Miloš Zeman. Poslední z nich podle Topolánka toleruje lidskoprávní problémy v Ruské federaci

„Myslím, že to souvisí s rozpadem české politiky, který nastal vzápětí po vašem pádu, nebo tedy vaší vlády, vaším odchodem z politiky, dalšíma odchodama z politiky, tou nekonečnou dobou té ekonomické krize, během níž se objevil nejdřív Fischer, pak vlastně Věci veřejné i TOPka trochu, pak ten Babiš, ty lidi jako hledali,“ reagoval na dotaz novinář.

Co se týče českého prezidenta Miloše Zemana, uvedl, že jej voliči ve volbách zvolili proto, že je tehdy jeho zahraniční politika nezajímala.

„Já to sleduju velmi znepokojeně, já jsem si dlouhá léta myslel, že žiju v zemi, která patří do západní Evropy, konečně,“ dodal Šídlo.

Bývalý premiér se dále podělil o svůj pohled na dnešní svět, který se dle jeho názoru vcelku zkomplikoval a vše je tak dnes víc a víc složitější.

„Já se odvažuji tvrdit, že kdyby v České republice byla americká báze a ten jeden voják s tím bodákem hlídal ten sklad s těma bramborama, tak možná nebyl Krym. Že by ta situace byla geopoliticky rozdílná,“ prohlásil a Šídlo k tomu dodal, že radar byl zkouškou pro Česko. A uvedl, že on sám byl rozhodně pro.

V neposlední řadě host Topolánkova pořadu okomentoval i politické strany na české scéně a některé jejich aktéry. Jako první se vyjádřil ke Zdeňku Hřibovi (Piráti).

„O primátoru Hřibovi já nevím nic, jenom, že vyvěsil teďka vlajku, a vím, že ten program byl takový plný těch nových slov jako transparentní, komunikace s voliči, rozpočet a myslím, že ty Pražáky víc zajímá, kdy se dostaví okruh a metro D,“ uvedl.

Pozitivně zhodnotil například předsedu dané strany Ivana Bartoše. Ke zbytku Pirátů už však tak vstřícný nebyl. „Nejsem si jistej, jestli to platí i pro zbytek strany, protože to je pytel blech. To jsou Zelení v roce 2006, akorát vy jste jich tam měli 6 a tady jich je 25,“ řekl závěrem.