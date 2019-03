Kauza kolem ODS: Vznikala strana u Klausů v kuchyni? Zahradil to pamatuje jinak

Václav Klaus mladší odmítl výzvy ODS opustit poslanecký klub kvůli nevhodnému výroku. Odůvodnil to tím, že se podle něho strana zakládala u Klausů doma v kuchyni. Do poslance se opřel jeho stranický kolega Jan Zahradil, který si to pamatuje úpně jinak.

„Za ODS jsem kandidoval, ctím její základní hodnoty, zakládala se u nás doma v kuchyni,“ prohlásil Klaus junior.

Toto prohlášení se nechal líbit lídr kandidátky ODS do Evropského parlamentu Jan Zahradil.

„Nechci se do toho ‚zabrušovat‘, ale jak si to pamatuju já, nevznikla ODS v kuchyni, nýbrž na ustavujícím kongresu 21. 4. 1991 v Olomouci. Byl jsem u toho. Taky si pamatuju, že pár sólistů, co uměli hrát jen na sebe, jsme už přežili, naposled před 5 lety (ten teď sleduje 5 % zdola),“ odpověděl Klausovi europoslanec Zahradil.

Svým názorem na kauzu se podělili i další politici.

„I když s tím, co říká Klaus o EU nesouhlasím a jeho přirovnání za hloupá, je to jeho právo být za blbce. Klaus se zodpovídá svým straníkům a voličům. A ti jediní by ho měli soudit. Já to fakt dělat nebudu a ani nebudu radit ODS a Petr Fiala,“ napsal na Twitteru europoslanec Tomáš Zdechovský.

Postup vedení ODS ocenil místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa: „Jsem rád, že se ODS konečně rozhodla postavit extremistům ve vlastních řadách, jako je Václav Klaus ml. Jen doufám, že ještě není pozdě.“

„Učebnice dějepisu 2040: I po vyloučení z SPD, hnutí Jobbik a znovu z ODS je Václav Klaus II. politicky činný a (v kuchyni) zakládá Stranu kuchyňských hodnot,“ zaútočil na Klause europoslanec Petr Ježek.

Podle čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga by vyloučení Klause juniora bylo rozumné. „Václav Klaus mladší, je mi líto, ale už ho dávno nemohu bráti vážně, ten už je úplně mimo,“ uvedl čestný předseda TOP 09 pro portál Blesk.

Za Klause ml. se však postavil místopředseda SPD Radim Fiala: „ODS potvrzuje, že je sluníčkářská prounijní eurofilní strana, v níž Václav Klaus mladší je jen nechtěným členem. Jedinou relevantní euroskeptickou silou hájící naše národní zájmy proti EU zůstává hnutí SPD.“

Včera ODS vyzvala svého poslance Václava Klause mladšího, aby kvůli svému kontroverznímu výroku na plénu Sněmovny odešel z poslaneckého klubu. Ten totiž při hlasování o GDPR přirovnal pozici českých poslanců při přijímání norem EU k pozici židovských výborů, kteří jednají o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Předseda strany Petr Fiala se pak za jeho výrok jménem ODS omluvil.