Klaus mladší znovu ohromil: Hitler myslel Mein Kampf vážně, Macron své teze také

Jak uvedl Klaus mladší v úvodním projevu večera, dnes nestačí jen připomínat historii, ale je nutné si uvědomit, že zlo na světě stále existuje a přichází v nových podobách. Podle něho totiž příští zlo určitě nebude mávat pěticípou hvězdou ani hákovým křížem. Dál se poslanec ostře pustil do předvolební řeči francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, která nesla název Za evropskou obrodu, v nějž například navrhuje vytvoření několika nových orgánů EU, včetně Evropské agentury pro ochranu demokracie, Evropského azylového úřadu a Evropské rady pro vnitřní bezpečnost

„Hitler myslel svůj Mein Kampf vážně. Není důvod si myslet, že Macron své výroky vážně nemyslí! V jeho textu se objevují výrazy jako ‚Nebude mít v Evropě místo…‘ ze kterých mrazí. Hitler nenáviděl měšťáky, rozuměj staré demokraty a kapitalisty, chtěl novou Říši, novou Evropu, fungující na úplně jiných principech. Macron chce také Nový svět, klimatickou banku, nové styly ekonomiky a společnosti ve prospěch vyvolených, přerozdělování migrantů a společnost na nových principech. Hitler nenáviděl celé národy, kromě Židů především slovanské. Z Macronova textu vidíme nenávist k národům všem včetně vlastního. Ano, dějiny nekončí a české vlastence budeme opět potřebovat. Dříve, než si myslíte!“ prohlásil.

© AP Photo / Susan Walsh Klaus se opřel do Macrona: Opusťme EU nadutého polomonarchy, dokud je ještě čas

Kromě Klause mladšího projevy také přednesli místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip (KSČM), poslanec SPD Jiří Kobza, kandidát na europoslance Ivan David (SPD), plukovník Jiří Železný, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička.

Závěrečného slova se ujal senátor Jaroslav Doubrava, který si rovněž nebral servítky a nenechal ani nit suchou na polském prezidentovi Andrzeji Dudovi v souvislosti s jeho projevem při oslavách 20. výročí vstupu do Severoatlantické aliance.

„V Senátu máme salonek, kde prezident Beneš obdržel Mnichovský diktát. Znění tohoto Mnichovského diktátu je před salonkem ve vitrínce a já, kdykoli jdu kolem, tak se musím zastavit a přečíst si těch několik řádků, které znamenaly obrovské neštěstí pro náš národ. A já jsem si jej připomněl i dneska, když jsem poslouchal projevy pánů prezidentů při oslavách vstupu do NATA. Já NATO nepovažuji za obranné společenství, protože co je skutečně, ukázalo bombardování Jugoslávie. To nebyla obranná akce! Ale připomínám to z jiného důvodu: nejvíc mě nazlobila řeč prezidenta Polska, kde měl celou řadu výtek a útoků proti tehdejšímu Sovětskému svazu, dnešnímu Rusku. Hovořil tedy o tom, jak Němci obsadili Poláky, ale ani slovem se nezmínil o tom, že to byli nejdřív Poláci, kteří utrhli kus naší republiky v době, kdy o tom Němci snad ani neuvažovali,“ uvedl.

Původně vzpomínkový večer se měl konat v Brožíkově sále Staroměstské radnice, ale magistrát Hlavního města Prahy odmítl poskytnout místnost k pořádání této akce. Primátor Zdeněk Hřib však poskytl nad akcí záštitu a role garanta vzpomínkového večera se ujalo Ministerstvo obrany ČR.

Český svaz bojovníků za svobodu již dlouhodobě čelí kritice kvůli tomu, že se ostře vymezuje proti NATO a EU. Senátoři na konci února dokonce připravili speciální usnesení, které doporučuje nechodit na připomínkové události svazu.