Tady jsou důkazy. Fiala vysvětlil, proč ODS nelze považovat za euroskeptiky

„ODS potvrzuje, že je sluníčkářská prounijní eurofilní strana, v níž Václav Klaus mladší je jen nechtěným členem. Potvrdili to ve svých oficiálních vyjádřeních i kandidáti ODS do Evropského parlamentu Eva Decroix a Ondřej Krutílek, ale i předseda ODS Petr Fiala a předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Jedinou relevantní euroskeptickou silou hájící naše národní zájmy proti EU zůstává hnutí SPD,“ píše politik v úvodu svého příspěvku.

Fiala ve svém příspěvku dokládá i citace jednotlivých politiků, které mají svědčit o tom, co napsal v úvodu. Zmínil například slova Decroix, která uvedla, že „Evropská unie je ale dnes jako rodina a společenství natolik komplexní, že může fungovat pouze, pokud zprávy o tom, co funguje a nefunguje, budou přicházet ze všech jejích koutů a krajů“. Politička tedy chce, aby měly tyto regiony svůj hlas v europarlamentu . Fiala na její slova nahlíží tak, že by dle ní měla mít Česká republika v EU postavení na úrovni kraje.

„Decroix se též ztotožňuje s naprosto eurofilním manifestem a hlásí se k jednotě Evropy,“ prohlásil opět svá slova doplnil o citaci političky.

Dalším politikem, kterého se Fiala dotkl, byl kandidát do Evropského parlamentu Ondřej Krutílek. Zde politik SPD poukázal na Krutílkova slova o Václavovi Klausovi mladším, kterého označil za osamocený hlas v rámci ODS. Podle jeho slov je „disidentem“ strany, který nemá žádnou funkci ani vliv na její politiku.

Fiala demonstruje skutečnost, že ODS není stranou euroskeptiků, také na tvrzení předsedy ODS Petra Fialy. Ten totiž prohlásil, že je ODS proevropská. „My chceme být v Evropské unii, záleží nám na ni, právě proto navrhujeme reformu a budeme tím hlasem zdravého rozumu,“ cituje Radim Fiala slova předsedy ODS.

Jako posledního člena ODS zmiňuje Zbyňka Stanjuru. Ten měl dle Fialy uvést, že je ODS prozápadní a proevropská strana, která je pro přijetí eura , jakmile to bude pro ČR výhodné.

„Stanjura, Fiala, Krutílek či Decroix pokračují pouze v eurofilní tradici ODS a v politice, která poškozuje české národní zájmy a českou suverenitu. Byla to ODS, která protlačila centralistickou Lisabonskou smlouvu, jež brutálně poškodila Českou republiku a která zhruba dvojnásobně snížila hlas ČR v Evropské unii a zavedla princip, že ČR může být v drtivé většině věcí přehlasována. EU se díky Lisabonu může plést skoro už do všeho,“ pustil se do ODS politik.

Další řádky Fialova vyjádření jsou pak věnovány právě Lisabonské smlouvě, kterou dle jeho mínění ODS prezentovalo jako úspěch. Zmiňuje také migrační kvóty a společnou migrační politiku, která je v této smlouvě zakotvena.

V neposlední řadě narážel také na Ivana Langera ( ODS ), který se o vstupu České republiky do Schengenského prostoru bez hraničních kontrol také vyjádřil jako o úspěchu. Fiala si však myslí, že právě Schengen je jedním z důvodů, že se ilegální imigranti i teroristé mohou volně pohybovat po EU. A také je prý jednou z příčin migrační krize.

„My na rozdíl od ODS naprosto odmítáme Evropskou unii. Na rozdíl od ODS nechceme euro přijmout NIKDY. Na rozdíl od ODS odmítáme Schengen a nechceme, aby se přes naše hranice volně pohybovali ilegální imigranti a teroristé,“ srovnal Fiala strany SPD a ODS.

Podle jeho slov má hnutí SPD zájem o spolupráci suverénních evropských států bez byrokratické nadvlády Bruselu.

„My chceme zásadní změnu a nechceme Evropský svaz socialistických republik a nechceme Spojené evropské emiráty. ODS prosazuje jen kosmetickou perestrojku Evropského svazu. ODS se snaží nalákat některé euroskeptické voliče, ale vždy, když o něco šlo, zradila české národní zájmy a napomohla ztrátě naší suverenity a posílila moc centralistického Bruselu a Berlína,“ dodal závěrem.