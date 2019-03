SK Slavia Praha předvedla hrdinský výkon! V Evropské lize vyřadila Sevillu

Fotbalisté Slavie dokázali v odvetném zápase Evropské ligy porazit Sevillu 4:3 po prodloužení a po remíze 2:2 slaví postup do čtvrtfinále. Ačkoliv slávisté prohrávali v prodloužení 2:3, dokázali výsledek otočit a slaví neuvěřitelný postup.

V Edenu už v 15. minutě skóre otevřel Ngadeu-Ngadjui a slávisté se ujali vedení. Bohužel ve 44. minutě prvního poločasu z penalty vyrovnal Ben Yedder a do poločasové přestávky hráči odcházeli za stavu 1:1.

Slávisté do druhého poločasu vstoupili aktivněji a už ve 47. minutě se opět dostali do vedení. Penaltu proměnil Tomáš Souček a v Edenu opět vypukla euforie. Domácí vedení udrželi do 54. minuty, kdy se krásným gólem prosadil hostující El Haddadi.

Do konce základní hrací doby gól nepadl a na oba týmy čekalo prodloužení.

Jako první se v prodloužení prosadili hosté ze Španělska. V 98. minutě skóroval Vazquez a Seviilla byla blízko postupu. Ale slávisté byli proti! Ve 102. minutě hostující síť rozvlnil van Buren a nálada v Edenu gradovala.

O konečném vítězství a postupu do další fáze rozhodl Traore, který ve 119. minutě využil zmatky po rohovém kopu a slávisté se mohli radovat.

Slávisté se soupeře dozví v nejbližších dnech.